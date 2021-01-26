Пьяный майор МВД, разбивший нос инспектору ДПС, был признан трезвым

«Идите на х@@ мужики!» – заявил майор МВД Дмитрий Коплик после того, как его поймали сотрудники ГИБДД после катания по «встречке». А ещё – разбил нос ДПСнику, спел песенку, от души поматерился, помахал ксивой, пообещал инспекторам проблемы и сбежал от них в лес, чтобы посра… Ну, вы поняли. В распоряжении «Русской Прессы» оказалось видео, всё это иллюстрирующее. Но этот ценный кадр – подчинённый начальника МВД по Челябинской области генерала Андрея Сергеева – всё равно был признан трезвым: служи, бухай, гоняй.

О начальнике тыла Отдела МВД России по Октябрьскому району Челябинской области майоре Дмитрии Николаевиче Коплике (25.11.1986 гр.), который 4 января в 23.35 был задержан сотрудниками ГИБДД после затейливых покатушек на своём «Ситроене С4» с госномером в095ру174, мы уже рассказывали. Инцидент с выездом на встречную полосу произошёл на 41-м километре трассы «Челябинск – Троицк», на развязке возле Еманжелинска. Поскольку по данным наших источников товарищ майор, доставленный в ОМВД по Еткульскому району, на момент покатушек и задержания находился в состоянии «Дед Мороз уже поддатый», мы ожидали информации о его позорном увольнении из органов. Но…Но майор Коплик неожиданно был признан трезвым! В том числе очень неожиданно для задержавших его сотрудников ГИБДД, которые ловили своего коллегу в лесу (куда пытался убежать товарищ майор) и были непосредственными свидетелями концерта с матом, угрозами и даже рукоприкладством по отношению к одному из полицейских.Могло ли быть так, что майор Дмитрий Коплик действительно был трезв и всё это проделывал без градуса в голове?Предлагаем посмотреть это видео, снятое непосредственно после задержания беспредельщика. Ну и где там «трезвый майор»? Где?!

Концерт был образцовым. Коплик матерился, гнал пургу, пытался убежать из машины, обзывал инспекторов сволочами, совал под нос ксиву с угрозами и обещал кому-то позвонить: «Щас наберу! И ты ох@еешь!», а потом запел: «До свида-а-анья, мои милиционеры!»



«Идите на х@@ мужики!», «На холодную п@здите!», «Я же буду судиться, я же х@й отстану!» и тому подобные выражения лились потоком, причём язык товарища майора явно заплетался.

Майор МВД Дмитрий Коплик в очень весёлом виде

Взывал майор и к авторитету некоего «Литвинова» – эта фамилия явственно звучит на видео. И у нас, естественно, возник вопрос – а не к авторитету ли полковника Игоря Анатольевича Литвинова, начальника УМВД по работе с личным составом, взывает угрожающий сотрудникам ГИБДД майор Коплик? В таком случае очень интересно, почему Коплик так уверен, что полковник Литвинов встанет на его защиту.

Начальник Управления МВД по Челябинской области по работе с личным составом полковник Игорь Литвинов

Похоже, Дмитрий Николаевич не оставлял и надежду каким-то образом убежать от ГИБДД, даже уже будучи пойманным после непродолжительного забега по лесу (который он объяснил тем, что хотел «поср@ть»). Уже сидя в машине с сотрудниками ГИБДД, майор пытался снова свалить в лес – покурить. Когда же ему предложили открыть окно, он заявил, что сигарет у него нет. В общем, цирк.

При этом майор Коплик открыто признался на видео: «Да, выпил! И что?»

То, что Дмитрий Николаевич пьян, признала и его жена, также присутствующая на видео. Интересно, что майор даже пытался прикрыться её авторитетом, общаясь с сотрудниками ГИБДД: «У меня жена, бл@дь, у вас 15 лет проработала!»

Супруга Дмитрий Коплика, действительно, тоже полицейский – это капитан Ольга Коплик, инспектор по делам несовершеннолетних из того же Отдела МВД России по Октябрьскому району.

Капитан МВД Ольга Коплик изучает протокол задержания супруга

Состояние мужа капитан Коплик оценила весьма сурово: «Где страховка, балда?! Ты понимаешь, что сделал? Позор на всю область…»

Всё это уже тянет на увольнение из органов. Но майор этим не ограничился. На видео один из сотрудников ГИБДД говорит Коплику, что тот ему разбил нос. А это уже тянет на полноценную ст. 318 УК РФ – «Нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении». Почему не был составлен протокол по данному факту – неизвестно. Но два административных протокола на майора МВД Дмитрия Коплика были составлены: протоколы об управлении транспортным средством в состоянии опьянения (12.8 КоАП) и неповиновении сотрудникам полиции (19.3 КоАП).

Майор был трезв. Вот справка

А дальше начались чудеса. В ОМВД по Еткульскому району, куда доставили Коплика, прибыл его непосредственный руководитель, заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы Булатов Валерий Викторович – вызволять красавца. А ещё майор Коплик в эту ночь вместе с супругой съездил на медицинское освидетельствование в районную больницу, расположенную в селе Октябрьском.

Врач районной больницы С. В. Годунова провела медицинское освидетельствование и подписала акт о том, что майор, устроивший пьяные покатушки с концертом… абсолютно трезв!

В связи с этим у нас масса вопросов и к врачу Годуновой (по которой плачет статья УК РФ), и к подполковнику Валерию Булатову, и к начальнику МВД по Челябинской области генералу Андрею Сергееву, под чутким руководством которого служат, бухают, беспредельничают, позорят честь мундира и считаются трезвыми такие кадры, как Дмитрий Коплик.

Майор МВД Дмитрий Коплик лежит мордой в снег

Кстати, «беседуя» с сотрудниками ГИБДД, начальник тыла Коплик охарактеризовал свою должность как «говняную». Тем не менее, он, видимо, очень хочет её сохранить. Сначала он пытался сбежать с места ДТП, затем умолял сотрудников ГИБДД не составлять на него протокол («Да, я умолял!» – говорит Коплик на видео), а в итоге получил справку о трезвости. Ну не хочет человек увольняться с «говняной» должности…

Вот только товарищ майор, видимо, не ожидал, что видео с его пьяным концертом будет опубликовано «Русской Прессой». Смотрим ролик – в главной роли «трезвый», но почему-то очень неадекватный полицай!

rupres.com