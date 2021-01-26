«Он предал страну»

Володин начал сессию Госдумы с критики США, советов Евросоюзу и обсуждения Навального

Сегодня в Государственной думе России началась 10-я, последняя, сессия текущего созыва. Весьма показательно, что вступительное слово спикера российского парламента Вячеслава Володина на 90% было посвящено не проблемам внутри страны, не принятию важных для россиян законопроектов, а осуждению США, комментариям относительно выборов американского президента и критике международных организаций.

Спич Володин начал с того, что план по реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию так и не был выполнен — было реализовано 34 из 40 его пунктов (то есть 85%). Спикер российского парламента очень коротко обозначил основные приоритеты в работе Госдумы на ближайшую сессию: первое — депутатам необходимо провести анализ правоприменительной практики принятых во время пандемии коронавируса законов, второе — надо продолжить работу над законопроектами в целях реализации поправок к Конституции. Собственно, на этом, исходя из вступительного слова Володина, приоритеты и заканчиваются.

Свое дальнейшее выступление спикер Госдумы посвятил США, ситуация в которых, видимо, нуждается в более детальном обсуждении. «Коллеги, в сентябре состоятся выборы в Государственную Думу. Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с законодательством. При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. <…> Вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — США и их союзники по НАТО. <…> Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих США нет», — заявил с думской трибуны Володин. Слова спикера депутаты поддержали аплодисментами.

Также Володин счел важным раскритиковать избирательную систему в США. «Их избирательная система архаична. В ней нет открытости. Она неподконтрольна обществу. Голосование по почте не выдерживает никакой критики», — сетовал он.

Председатель Госдумы России не смог не прокомментировать блокировку президента США Дональда Трампа в Twitter. «По чьему решению это произошло? Может быть, по решению суда? Нет. А должно быть по решению суда. Мы против посягательств на свободу слова», — возмущался Володин, но все-таки признал, что «в конце концов, это их внутреннее дело». Однако для Вячеслава Володина «совершенно очевидно, что произошедшее [в США] требует оценки международных организаций». «Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах», — уверен политик.

Евросоюзу Вячеслав Володин посоветовал «начать с себя», «прекратить стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, заливать зимой водой». Все это напомнило спикеру «истязания времен Второй Мировой войны». Методы задержания участников протестных акций в России Вячеслав Володин отчего-то комментировать не стал.

Прекратить обсуждать США все же не вышло, и Володин вновь предложил коллегам «вернуться к выборам в США» и поручил комитету ГД по международным делам «подготовить предложения, чтобы международные организации проанализировали сложившуюся ситуацию со свободой слова и выработали решения, позволяющие не допустить этого в будущем».

В конце своего выступления Вячеслав Володин все-таки вернулся к России, но был краток. «Наша партийно-политическая система, которую зачастую критикуют из‑за рубежа, на протяжении 20 лет она показывает свою эффективность. Вот этим она не нравится. В 2008 году выстояли в непростой ситуации мирового финансового кризиса, и партийно-политическая система показала свою эффективность. <…> Какие партии и сколько их будет в следующей Государственной Думе — решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными. Мы должны защитить это право от посягательств со стороны иностранных государств, как бы им ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти. Граждане Российской Федерации сделают свой выбор свободно и без давления извне», — заверил Володин.

Следом со вступительным словом выступили лидеры думских фракций. Так, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский разразился тирадой об оппозиционном политике Алексее Навальном, который был задержан после возвращения из Германии. Жириновский даже предложил лишить Навального родительских прав, потому что усомнился в его способности воспитать ребенка.

Вячеслав Володин же, который во вступительном слове обмолвился о Навальном лишь раз, назвав его «человеком, засланным к нам из Германии», сделал очередное заявление. Спикер признался, что не планировал что-либо говорить о Навальном, но сдержаться не сумел. Володин обвинил Навального в предательстве родины, а также в том, что его деятельность финансируется из-за рубежа. «Нельзя разрушать страну. Сегодня в виде инструмента используется Навальный западными спецслужбами, Госдепом. У всех должно быть понимание, что все то, что он делает, — за этим стоят иностранные государства. И наша задача не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил их политику. Страну надо защищать. <…> В данном случае он пешка в чужой большой игре. <…> Поэтому если голова у него на плечах есть, пускай занимается своими уголовными делами, адвокатов у него много, они высокооплачиваемые. Пускай объясняют, где и что нарушил, защищают, но в политике таким не место. Коллеги, у нас общее понимание?» — поинтересовался Володин. В зале Думы вновь раздались овации.

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