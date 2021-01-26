79 нардепов оставят без денег за прогулы. Полный список штрафников

В Верховной Раде решили ударить по карману народных депутатов из числа наиболее злостных прогульщиков. Регламентный Комитет парламента обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с требованием лишить выплат на исполнение депутатских полномочий 79 парламентариев. Передает СТРАНА.

Причина банальна — в декабре 2020 года они без уважительных причин пропустили более 30% голосований в Раде или же более 50% заседаний парламентских Комитетов.

Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам составляет 3,3 миллиона гривен, как передает движение «Чесно» в соцсети.

Вот полный список нардепов-прогульщиков







