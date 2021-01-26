Шакалы пытаются выдавить нас из политики: «Слуги народа» выступили в защиту Дубинского из-за санкций США

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий считает провокацией введенные санкции США в отношении его коллеги и однопартийца Александра Дубинского. Об этом он написал в Facebook.

По мнению Куницкого, в борьбе с Дубинским его оппоненты перешли все красные линии, в связи с чем данный вопрос необходимо выносить на обсуждение фракции «Слуга народа».

«Шакалы пытаются выдавить из политики не только Александра, но и всех нас. Причем грязными, аморальными и незаконными методами. Используя весь арсенал: от лжи и провокаций до манипуляций и доносов в зарубежные страны», — написал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что активисты грубо вмешивались и вмешиваются в избирательный процесс в Украине.

В защиту своего однопартийца также высказался Даниил Гетманцев.

«Водевиль, разыгранный вокруг Александра Дубинского, определёнными группами влияния, плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска со своими ряженными провокаторами, интригами и дремучей драматургией. Пьеса разворачивается на фоне гробового молчания фракции», — написал он в Telegram.