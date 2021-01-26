Alyosha вперше після народження доньки засвітила свої форми у купальнику

Not bad, крихітко!

Мама трьох та жінка Тараса Тополі з групи “Антитіла” не женеться за нав’язаними стандартами краси. Після народження донечки Alyosha насолоджується моментами з рідними, подорожує. І, здається, від цього ще крутіший ефект, ніж від “марафонів схуднення”.

На відпочинку в теплих краях зірка наробила купу красивих фото. Серед них є й такі, де Alyosha демонструє свою форму після третіх пологів.

Підкачані ручки, щаслива посмішка і ледь помітний животик – артистка в прекрасній формі та радіє життю. Адже “зайві сантиметри”, нав’язані глянцями, нічого не значать, коли ти відчуваєш щастя та гармонію.



