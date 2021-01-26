Опозоренный Рифат Гарипов надеется «лизнуть» министру Файзуллину

В Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности с привлечением денег вкладчиков ООО «Золотой запас».

В данной истории замешан Роскомснаббанк», который с «Золотым запасом» мог быть связан. Поскольку собственником банка был Флюр Галлямов (дядя), а в числе руководителей банка можно найти Рифата Гарипова (племянник), история становится еще более интересной и многообещающей в плане примерки наручников.

Следствию предстоит разобраться, связан ли на самом деле Роскоснаббанк с «Золотым запасом». Затем же будут задавать вопросы Флюру Галлямову и только потом очередь может дойти до Рифата Гарипова, который этого не желает. Впрочем, лишние скандалы и Галлямову не нужны, но они уже неизбежны. Галлямов — дядя Гарипова, поэтому в любом случае его имя будет фигурировать в уголовном деле, что негативно отразиться на его репутации.

ПРОЙДОХА ИЗ УФЫ

Рифату Гарипову всего 34 года, но он уже достиг многого. Так, сегодня он является депутатом Курултая Республики Башкортостан, заместителем секретаря «Единой России», члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ, член Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, председатель комиссии ОС по проектному финансированию. Все это говорит о том, что Гарипов оплачивает слащавые публикации о себе любимом. Пытается подлизаться к новому главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Когда-то он был простым топ-менеджером строительной компании, но затем превратился в публичную персону. Согласно официальной информации, учредителем компаний Рифат Гарипов не был никогда. Согласно неофициальной, он создавал ООО «Грин Хаус», ООО «Селена» и ООО «БКС-строй», две из которых специализируются на строительстве жилых и нежилых домов. Успехи Гарипова объяснимы, учитывая то, что его дядя — местный олигарх.

Токсичный Рифатка дискредитирует весь Минстрой

Правда, и олигархи привлекают внимание общественности и правоохранителей. Именно так и случилось с Галлямовым после того, как в 2019 году Роскомснаббанк остался без лицензии. Видимо, Гарипов в этом бизнесе тоже помогал родственнику, потому как и его имя в истории фигурирует. Банк принимал у населения средства в пользу «Золотого запаса», в результате чего люди остались без миллиардов рублей. Тысячи обманутых вкладчиков надеются на справедливость.

СУДЬЯ И РОСКОМПОЗОР ПОМОГУТ ДЕПУТАТУ, ЕСЛИ ОН ПОДМАЖЕТ?

Со справедливостью будет непросто, ведь речь идет не просто о банке и людях, а о влиятельных людях, у которых есть деньги и связи. Как сообщает «Момент инстины», свое положение сам Рифат Гарипов уже использовал в корыстных интересах. Когда история с «Золотым запасом» начала распространяться, журналисты не прошли мимо. Конечно же, во многих материалах фигурировало его имя и имя Галлямова. Обоим это не понравилось, и они решили добиться удаления публикаций через суд.

Несмотря на то, что публикации подкреплены многочисленными доказательствами причастия Галлямова и Гарипова к Роскомснаббанку и, соответственно, к «Золотому запасу», их пытаются удалить. Данные требования более чем законные, ведь именно такое решение принял Кировский райсуд Уфы. Десятки публикаций должны быть удалены, потому что они не нравятся депутату Гарипову. Видимо, судье Ирине Соколовой этого оказалось достаточно, теперь благодаря попытке «подмыть» токсичный образ Гарипова эта дама в мантии получила дурную славу. А далее делом занялся Роскомнадзор в лице своего башкирского руководителя Алексея Секнина. Теперь Секнин должен благодарить Гарипова, что попал на карандаш в ФСБ по линии оперативного учёта на предмет взяточничества. Но будь Гарипов и Галлямов не причастны к мошенничеству, публикации их вряд ли беспокоили бы, и они не стали бы вступать в контакт с судьёй Соколовой и РКНщиком Секниным.

К КАКИМ ВЗЯТКАМ ГАРИПОВ ЯКОБЫ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ

Недавно сотрудники ФСБ задержали при попытке получения взятки служащих в отделе градостроительного контроля и выдачи разрешений на строительство. Рустам Тухватуллин и Азат Шаяхметов пытались получить 10 миллионов рублей от представителя компании «Восток-монтаж». В данной истории интересно то, что с Тухватуллиным сотрудничал и Гарипов, которого также считают управляющим девелоперской группы «Первый трест».

Предполагается, что взятки Тухватуллин получал от разных компаний. От каких именно, можно узнать, посмотрев, кому и сколько разрешений на строительство он выдал. И лидером в данном списке является все тот же «Первый трест». Официально депутата Гарипова с данной компанией связать вряд ли удастся легко, но если следователи захотят, они узнают много подробностей о бизнесе публичной персоны Башкирии. В свете последних событий он, скорее всего, будет очень осторожен, но рано или поздно на допрос Гарипова пригласить все же должны.

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