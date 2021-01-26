Министр с английским акцентом

Юрий Витренко рискует остаться с нулевыми полномочиями в министерском кресле

«По поручению президента Украины управление над «Энергоатомом», «Укргидроэнерго», Нижнеднестровской ГЭС и тремя ТЭЦ переходят непосредственно в Кабмин. Соответствующее решение правительство сегодня поддержало на заседании. Оно касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электрической энергии», – написал на днях в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Передача этих энергогенерирующих предприятий от Министерства энергетики напрямую к Кабмину произошла на основании прошлогоднего поручения президента Украины. Но цели монопольного сосредоточения крупных предприятий под Шмыгалем никто не ставил. Дело в том, что отбирая у министерства Юрия Витренко генкомпании, власть расчищала дорогу для возможности передачи в управление Минэнерго трех крупных государственных компаний. Речь идет про «Укрэнерго», «Магистральные газопроводы Украины» и «Укртранснафта».

На фото – Денис Шмыгаль

«Можно передать генерацию под Кабмин, и тогда можно сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго. В таком случае оно сможет формировать политику, стать координатором и оператором энергетического рынка, отрасли, а уже генерация корпоратизована и управляется как государственный бизнес», – объяснял премьер-министр суть идеи.

Изменение государственной управленческой архитектуры в корпоративном секторе является продолжением пути по адаптации украинского законодательства под европейское, которое подразумевает андбандлинг предприятий между ведомствами по принципу сфер деятельности. Речь идет про упомянутый Третий энергопакет ЕС, по которому управляющий оператором не может управлять генерацией.

В случае с Министерством энергетики как раз это и произошло: отдав Кабмину всю генерацию, ведомство Юрия Витренко получило возможность сосредоточить в своих руках всех энергетических операторов: «Укрэнерго» (магистральные ЛЭП), «Магистральные газопроводы Украины» (газотранспортная система) и «Укртранснафта» (нефтяные трубопроводы). Но на днях стало известно, что этот процесс застыл в начале пути. Инициативу Министерства энергетики о передаче ему в управление «Укртранснафты» не поддержал правительственный комитет.

На фото – Юрий Витренко

Считать этот отказ «техническим сбоем» нельзя потому что это уже второй отрицательный ответ, получаемый Минэнерго. До комитета «нет» ему также сказало Министерство экономики. Причин отказов никто не называет, да и что эти слова изменят?

Результат сам за себя говорит: оказавшись без управления генерацией, но не приняв управление операторами, Юрий Витренко превращается в министра с полномочиями английской королевы.

Ситуацию усугубляет и другой факт. Как известно, в конце прошлого года Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики. За него дали голоса 186 народных депутатов, из 226 минимально необходимых. Поэтому с того момента и по сегодняшний день Юрий Витренко возглавляет министерство с приставкой «исполняющего обязанности», и тут проблема не только в подвешенном состоянии, а все в том же отсутствии полномочий. Так, в конце прошлого года вступил в силу закон, согласно которому исполняющие обязанности министров лишаются большей части своих властных полномочий.

Чтобы была понятна степень безвольности, достаточно сказать, что человек, пребывающий в Кабмине в статусе и.о министра, не имеет права ни определять приоритеты работы министерства, ни пути исполнения возложенных на него задач. Утверждать планы работы и отчеты об их исполнении, вносить премьеру предложения о назначении на должности заместителей министра, утверждать структуру аппарата и его территориальных органов, визировать своим автографом приказы министерства – тоже нельзя.

В первых числах февраля Верховная Рада готовится по второму кругу рассматривать назначение Юрия Витренко, поскольку в статусе и.о. министр может находиться не больше месяца. Но даже если это голосование будет провалено, и Кабмин снова будет вынужден переназначить его исполняющим обязанности, ничего продуктивного из этого не выйдет. Витренко будет иметь только церемониальные функции без подчиненных предприятий.

oligarh.media