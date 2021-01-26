Министр здравоохранения Шри-Ланки рекламировала шаманский сироп от коронавируса. Но это ее не спасло

Министр здравоохранения Шри-Ланки Пависра Ваньяраччи, ранее рекламирующая растительный сироп против COVID-19, теперь сама заразилась коронавирусом. Об этом сообщает британская служба BBC.

Глава минздрава островного государства сама публично употребляла сироп и говорила, что это поможет остановить распространение коронавируса.

По ее словам, от коронавируса «дает иммунитет» сироп, изготавливаемый местным знахарем на Шри-Ланке, который в свою очередь увидел рецепт этого зелья «в пророческом видении».

Известно, что в состав данного сиропа входят мускатный орех и мед. Разумеется, что профессиональные медики достаточно быстро опровергли лекарственные свойства сиропа против коронавируса. При этом в село, где проживает знахарь, за все время поехали за сиропом уже тысячи людей.

Ваньяраччи является уже четвертым министром Шри-Ланки, заболевшим коронавирусом. Сейчас она ушла на самоизоляцию Перед этим заразился еще один министр, который пил данный сироп.

По состоянию на сегодняшний день на Шри-Ланке было зафиксировано 56 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом и количество заболевших неуклонно растет в последние месяцы. Умерли от коронавируса 276 людей. В стране утвердили официально, что будут использовать вакцины против коронавируса производства компании Oxford/AstraZeneca и вакцинация должна начаться уже на следующей неделе.