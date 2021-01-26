Суд отклонил жалобу экс-главы банка «Образование» на взыскание с него 18,5 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бывшего председателя правления и генерального директора АО «Акционерный коммерческий инновационный банк «Образование» Александра Миракова на взыскание в пользу госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) более 18,5 млрд рублей.

Банкир обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 22 октября 2020 года.

Столичный арбитраж в июле 2020 года отклонил заявление АСВ об аресте нескольких жилых домов, земельных участков и квартиры в рамках дела о несостоятельности банка «Образование». Заявитель полагает, что «необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена злоупотреблением Мираковым своими правами, выражающемся в направленности действий на сокрытие имущества от обращения на него взыскания».

Заявитель сам указывает, что в настоящее время отсутствуют сведения о каком-либо имуществе, зарегистрированным за Мираковым. В материалах дела также отсутствуют доказательства принадлежности спорного имущества Миракову, говорится в материалах суда.

Ранее суд арестовал по заявлению АСВ имущество Миракова. Требование о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках иска о привлечении банкира к субсидиарной ответственности по обязательствам банка.

Источник