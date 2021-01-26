Олигарх Фукс расписался в собственной лжи

Сбежавший из России олигарх Павел Фукс попался на лжи. Если во время избирательной гонки на пост городского головы Харькова он отрицал тяжелое состояние Геннадия Кернеса, хотя тот уже находился в состоянии комы, то в последнем интервью Фукс опроверг свои же слова.

В интервью «Украинской правде», опубликованном 21 января, Павел Фукс заявил, что его лучший друг Геннадий Кернес в немецкой клинике «Шарите» около месяца находился в состоянии комы, из которой его «понемногу» выводили врачи.

«Как его выводили из комы? Сначала выводили на полчаса, опускали лекарства, он просыпался. Врачи говорили, что ему нельзя резко возвращаться – сейчас начнет трезвонить, кричать. Поэтому это правда, что первый месяц его постепенно выводили из комы. А потом он телевизор смотрел, рядом с ним в палате лежал какой-то поляк, они общались. Он в палате не был сам», – рассказал Фукс.

Однако в своем Telegram-канале олигарх, взявший на себя роль главного «информатора» о здоровье своего друга, ранее озвучивал совершенно иную информацию.

Например, 17 сентября Фукс сообщил, что Кернес находится в сознании.

«Новости о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление, как у космонавта. Из плохих новостей: ему запретили все гаджеты. Как только разрешат – обещал выйти на связь», – написал олигарх.

23 сентября Павел Фукс «наехал» на Telegram-канал «Легитимный», заявив, что тот опубликовал фейк о состоянии здоровья Геннадия Кернеса.

«Пишут, что состояние нестабильное. Пишут, что информация от врачей. Я нахожусь на постоянной связи с врачами клиники «Шарите». Состояние Геннадия Адольфовича стабильное. Наблюдается улучшение состояния легких. Обращаюсь к авторам фейка: я знаю, что вы придумываете чушь, надеясь улучшить свой результат на выборах в Харькове, где Кернес – абсолютный лидер», – бушевал друг Кернеса.

Также Фукс заявил, что «выборы однажды пройдут, справедливость восторжествует и может случиться так, что Геннадий Кернес заработает насморк на похоронах авторов этой лжи». Как видим, пророчество сбылось с точностью до наоборот.

А 2 октября Павел Фукс и вовсе дал понять, что Кернес идет на поправку.

«Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет», — заявил Фукс.

Отметим, что Геннадий Кернес провел в немецкой клинике «Шарите» три месяца – с 16 сентября до 17 декабря 2020 года. И первый месяц (с середины сентября до середины октября) по новой информации Павла Фукса харьковский градоначальник находился в коме. Что доказывает очередную ложь олигарха, готового на все ради достижений той или иной цели.

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