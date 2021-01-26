Илья Трабер выполнил «Аксель»

Известный петербургский бизнесмен Илья Трабер и его партнёр Рамис Дебердеев приобрели по 17% в головной компании «Аксель групп» — одного из крупнейших автодилеров Северо-Запада.

Соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены 13 января, заметили «Открытые медиа» в базе данных «Контур.Фокус».

Трабер и Дебердеев получили по 17% в ООО «Аксель групп» — головной структуре одноимённого автодилера. Ранее эти доли принадлежали Юрию и Игорю Одудовым. Теперь у Трабера и его партнёра на двоих 34% акций. Крупнейшим владельцем автодилера остаётся его генеральный директор Алексей Безобразов, у которого 34,9% компании.

Автохолдинг «Аксель групп» является одним из крупнейших автодилеров Петербурга. В рейтинге РБК 500 самых больших российских компаний автодилер занял 470 место. В 2020 году он увеличил свою выручку на 7%.

Ранее «Открытые медиа» сообщали, что Трабер и Дебердеев купили доли в других компаниях группы «Аксель». В середине декабря 2020 года они стали владельцами долей в ООО «Аксель-Брокер», «Аксель-Сити Юг», «Аксель-Сити» и «Аксель-Моторс Север», входящих в группу компаний «Аксель-Моторс». Эти фирмы являются официальными дилерами BMW, Volkswagen и Mini.

Спустя две недели после покупки Трабером и Дебердеевым долей в компаниях автодилера, Алексей Безобразов обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга, пытаясь оспорить все сделки и указывая, что преимущественное право покупки долей братьев Одудовых было у него. Он также потребовал наложить обеспечительные меры в виде запрета на совершение каких-либо действий с акциями, купленными Трабером и Дебердеевым. Суд рассмотрит соответствующие Безобразова иски в марте и апреле, удовлетворив требование заморозить сделки по акциям компании «Аксель Моторс Юг».

Илья Трабер известен как совладелец Петербургского нефтеналивного терминала и миноритарий сети «Мосхозторг». В 1990-е годы он занимался антикварным бизнесом и недвижимостью в Санкт-Петербурге.

Тогда он контактировал с мэрией города, в которой за общение с инвесторами отвечал Владимир Путин. Уже став президентом России, Путин признавал своё знакомство с Трабером. Испания и Монако подозревали Трабера в связях с организованной преступностью, княжество запретило ему въезд, а испанская прокуратура шесть лет назад объявляла в розыск.