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На Дніпропетровщині за майже мільярд гривень відремонтують ділянки двох трас

26.01.2021

Оголошені тендери на ремонт окремих ділянок двох доріг державного значення Дніпропетровщини

Про це передає Depo.Дніпро.

Служба автомобільних доріг в Дніпропетровській області оголосила тендери на середній поточний ремонт окремих ділянок двох доріг державного значення. В тендерній документації не вказаний точний кілометраж ділянок, де відбуватимуться ремонтні роботи.

За 327 млн гривень у 2021 році планується відремонтувати окремі ділянки дороги державного значення Т-04-30 “Кам’янське-Світлогірське”. Окрім дорожнього покриття планується ремонт й дорожньої інфраструктури.

Дорогу державного значення Т-04-20 “Одарівка – Томаківка – Вищетарасівка” планується відремонтувати за 460 млн гривень.

Аукціони з вибору підрядників на ремонт обох трас розпочнуться не раніше початку березня 2021 року.

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