Кредиторы «Югры» получили новое предложение

Однако источники средств для погашения долгов Алексеем Хотиным неясны

Как стал известно “Ъ”, в конце 2020 года экс-владелец банка-банкрота «Югра» Алексей Хотин снова предложил погасить его долги — около 180 млрд руб. за полтора года. В расчетах с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) он хочет использовать вексельную схему, а с вкладчиками-«превышенцами» — прямые платежи. Однако бизнесмен не раскрывает источники средств, то есть гарантий реализации схемы нет.

Алексей Хотин обратился к АСВ, которое выполняет функции ликвидатора «Югры», и ЦБ с очередным предложением по погашению долгов банка. Фото письма-предложения разместили участники сообщества «ВКонтакте», которые отстаивают права так называемых превышенцев «Югры». В письме он предложил в течение 18 месяцев погасить задолженность перед физическими лицами, вклады которых превышали 1,4 млн руб., прямыми платежами, а в расчетах с АСВ использовать вексельную схему.В 2017 году у банка «Югра», входящего на тот момент в топ-30 по размеру активов, отозвали лицензию. В конкурсной массе собрано лишь 9,2 млрд руб. Владелец банка Алексей Хотин находится под домашним арестом. Задолженность «Югры» перед кредиторами составляет 185 млрд руб.

В АСВ подтвердили “Ъ”, что получили письмо господина Хотина. Там уточнили, что «обращение содержит информацию о намерении произвести расчеты только с первой очередью кредиторов банка (АСВ и вкладчиками-«превышенцами».— “Ъ”), что противоречит действующему законодательству». В ЦБ “Ъ” не ответили. Адвокат Алексея Хотина отказался от комментариев.

В агентстве о перспективах ее погашения говорят осторожно, отмечая, что подобные обращения от господина Хотина «поступали неоднократно», носят «декларативный характер», не подкреплены информацией о наличии «достаточных финансовых источников погашения задолженности», а также не содержат «иных данных о наличии обеспечения исполнения обязательств».

Василий Поздышев, зампред Банка России, 2 июля 2018 года



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Например, добавляют в АСВ, в апреле 2020 года господин Хотин «дал обязательство раскрыть сведения о принадлежащих ему активах, а также предоставить информацию о денежных потоках и расходовании денежных средств, полученных в результате использования в течение трех лет приобретенных на средства банка активов», но так их не предоставил.

У вкладчиков-«превышенцев» ситуация тоже непростая. По данным АСВ, сейчас объем неудовлетворенных требований кредиторов-физлиц первой очереди составляет 14,55 млрд руб. Обещанные Алексеем Хотиным выплаты затронули лишь вкладчиков с самыми малыми требованиями (см. “Ъ” от 7 июня 2019 года). Деньги шли через компанию «Комплексные инвестиции», которая за это время выплатила около 820 млн руб.

Эта компания аффилирована с Алексеем Хотиным и проходила в качестве соответчика по искам о возмещении убытков АСВ и привлечении экс-акционера и других контролирующих прежде банк лиц к субсидиарной ответственности в размере $521,8 млн и $529,2 млн. В 2020 году на нее были возложены обеспечительные меры, а ФНС приостановила операции по счетам, следует из данных системы СПАРК.

Формально ООО не связана с бывшим бенефициаром «Югры», поэтому вряд ли попадет под ограничительные меры, объясняет он. Однако кредиторы не знают всех тонкостей работы «Дерби». По данным счетчика на сайте АО «Комплексные инвестиции», новая компания выплатила на текущий момент свыше 232 млн руб.

Вкладчики «Югры» приветствуют желание господина Хотина выплачивать задолженность, однако уверенности в том, что их требования будут удовлетворены, нет, отметил в беседе с “Ъ” господин Николаев. С учетом выплат АСВ, которые составили 4,3% сверх страховочной суммы, и выплат АО «Комплексные инвестиции» задолженность уменьшилась, но остается значительной, а прошло уже «свыше трех с половиной лет мытарств», сетует он.

При первом приближении письмо господина Хотина объективно может вызывать настороженность с точки зрения реализации предложенных инициатив, считает адвокат РКТ Анастасия Шамшина. Олег Буйко из АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» добавляет, что «ключевой вопрос здесь в том, насколько реально предложение и хватит ли денег, чтобы выполнить обязательства.

Ольга Шерункова

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