Аркадия Новикова «подвели» пончики

Как передает корреспондент The Moscow Post , вот уже полгода бизнесмены Александр Сысоев и Андрей Исаев, как совладельцы ООО «Донатс кафе» (ООО принадлежат заведения Krispy Kreme), через суд требуют от ресторатора Аркадия Новикова почти 8,8 млн долларов . В такую сумму они оценили выданный займ на запуск в Москве сети франшизы американских кофеен с пончиками еще в 2013 году. Деньги якобы были привлечены под личные гарантии Новикова, однако по долгам, как говорят истцы, он так и не расплатился. Новиков же убежден, что полученные деньги – ничто иное, как инвестиции в покупку акций компании, а никакие не кредиты.

Казалось бы, обыкновенный частный спор (хоть и в центре внимания – ресторатор, кормящий правительство страны), однако теперь разборки бизнесменов вышли на новый уровень. В этот раз Аркадий Новиков, который, как правило, предпочитает скандалам и испорченной репутации более скрытную тактику урегулирования конфликтов, привлек со своей стороны госструктуру – Агентство страхования вкладов.

Таким образом ресторатор, по всей видимости, решил продемонстрировать свое могущество – связи его простираются до самой «верхушки» власти, а потому предприниматель не удержался и решил «утереть» нос оппонентам за счет административного ресурса?

У АСВ есть право требовать возврата кредита, выданного инвесторами на развитие сети пончиковых, поскольку задействованные в сделке средства принадлежат «Банку развития технологий».

До этого чаша весов как будто бы склонялась в сторону кредиторов – накануне один из исков уже был удовлетворен Дорогомиловским судом Москвы. Однако Новиков решил, что действовать надо решительно. То, что в обычный коммерческий спор вмешалась госструктура, и правда вызвало удивление. Такой жест, по мнению Новикова, вероятно, должен был «припугнуть» истцов и показать могущественность их оппонента. Вот только на проверку вышло, что это оказалось ничем иным, как обычным «пшиком».

Как пишет «Регнум» , АСВ достало документы, в которых якобы подтверждается принадлежность средств коммерческому банку. Эти документы подписала представитель АСВ Марина Мурашова, действовавшая по доверенности. Истцы в ответ на это обратились за разъяснениями непосредственно в Агентство. И там, вот сюрприз, выяснилось, что о действиях Мурашовой никто ничего не знает. Более того, предоставлять суду какие-либо документы об истцах она и вовсе не была уполномочена.

Как итог: у Мурашовой отозвали доверенность и отстранили от дела. Чем это может обернуться для нее далее – пока неизвестно. Но ясно одно: спор Новикова с партнёрами может перейти уже в уголовную плоскость. Истцы обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Долги копятся

Кажется, без работы юристы Новикова не останутся никогда — «наступают» на бизнесмена со всех сторон. Например, его сеть закусочных Prime не сумела добиться от структур KR Properties Александра Клячина арендных каникул на время локдауна и снижения текущих ставок и теперь пытается разрешить спор в суде. Однако спор предстоит ожесточенный – Клячин известен своей агрессивной манеров вести бизнес, о чем неоднократно писал The Moscow Post . Впрочем, может Аркадий Новиков вновь решит обратиться к админресурсам? В таком случае как бы не повторилась история неудачного вмешательства АСВ…

Должен Новиков не только тем, кто некогда помог его бизнесу состояться, но и тем, благодаря которым он вообще работает – персоналу своих ресторанов. В условиях пандемии бизнесмен принял радикальное решение: он перестал выплачивать зарплату сотрудникам во время карантина. Долг Новикова перед работниками его заведений уже перевалил 200 тысяч долларов.

У Новикова же по этому вопросу позиция однозначная: пусть платит государство. И вот здесь назревает вопрос: а не при помощи ли государства вы, Аркадий Анатольевич, построили свою «империю»?

С кем «кормится» Новиков

Безусловно, сейчас речь идет о частном бизнесмене, однако к государственным средствам предприниматель «прикладывается» регулярно. Среди партнеров Новикова можно встретить ряд очень известных фамилий, которые имеют прямое отношение к сильным мира сего. Например, в ООО «Зуу Менеджмент» (ресторан «Zoo») партнерами Аркадия Новикова являются племянница экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Юлия Багиева, сын главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова — Александр, сын экс-губернатора Самарской области, а ныне замглавы «Ростеха» Владимира Артякова — Дмитрий.

Дмитрий Артяков также является партнером Аркадия Новикова по ООО «Вода» и ООО «Огонь».

В ООО «Финанс профит групп» и ООО «Высота 5642» партнером Аркадия Новикова числится Мадина Канокова — дочь бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Вместе с отпрыском другого бывшего чиновника, сыном экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, Александром Шанцевым ресторатор владеет ООО «Бета-3», которое управляет рестораном Cantinetta Antinori.

Но это еще не самое интересное. Ведт бизнес Новиков с Александром Удодовым, зятем премьера Михаила Мишустина. А сестра Мишустина — Наталья Стенина и Аркадий Новиков являются совладельцами ООО «Николия» и «Гарантия». По адресу их регистрации находится ресторан «Simach в Недальнем».

Вероятно, благодаря таким партерам Новиков является одним из самых известных российских рестораторов, а вместе с тем, как говорят, без конкуренции получает заказы на обслуживание мероприятий Управления делами президента.

Вот, например, его компания «Интелли» исполнила 12 контрактов для ФГУП «Президент-Сервис» на 6 млн рублей. Выполняет госзаказ фирма и для российских силовиков.

Есть господряды и других фирм Новикова. Более того, некогда он вместе с ОАО «РЖД-Развитие Вокзалов» владел ООО «Питание на вокзалах» , которое ныне уже ликвидировано. К слову, как утверждают авторы телеграм-канала «Арбитр» , якобы бизнесмену не чуждо «ликвидировать компанию и путем реорганизации в «фирму помойку».

Поверить в это нетрудно — всего Новиков числится учредителем 139 (!) компаний, многие из которых сегодня ликвидированы. Данный факт невольно заставляет сомневаться в прозрачности бизнеса ресторатора «всея Руси».

Скажи мне, кто твой друг

Несмотря на такую близость к людям из власти, Новиков не чурается вести бизнес с предпринимателями, имеющими сомнительную репутацию. Например, Новиков управляет ООО «Алматин» вместе с Артемом Михалковым основателем «Вимм-Биль-Данн» Гавриилом Юшваевым. Последний – «авторитетный» бизнесмен, получивший известность после инцидента со стрельбой. В 2017 году совладелец небоскреба «Око» в «Москва-сити» прибыл туда на день рождения предпринимателя Дмитрия Павлова. На празднике собралась целая толпа «авторитетных» бизнесменов. Как итоге – из-за припаркованного у входа автомобиля Юшваева, телохранители устроили перестрелку с сотрудниками ФГУП «Охрана» Росгвардии. Пострадали шесть человек, один из них умер в больнице.

Недавно стало известно, что следователю по делу о перестрелке в башне «Око» Левону Агаджаняну вменили давление на свидетелей, писал «Интерфакс» . Согласно материалам дела, идя навстречу просьбе бывшего акционера «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева, следователь попытался снизить степень ответственности за конфликт охранников бизнесмена и свалить вину на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и ЧОПа.

Кажется, или партнеров Новиков может выбирать себе под стать?

Помимо этого, в одном из активов Новикова — ООО «Ресторан «Узбекистан» — соучредителем числится ООО «Система телеком активы» — дочка АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Развивает бизнес Новиков с владельцами «Мираторга». ООО «Фуд сити групп» ООО «Фарш Сити Групп» Новиков владеет вместе с братьями Линниками. Как утверждали авторы на телеграм-канале «Арбитр» , якобы и здесь «Фарш Сити Групп» владеет товарным знаком Farш, а некий предприниматель из Новотроицка Оренбургской области посмел открыть кафе под названием FARSH BURGER. Неважно, что FARШ и FARSH различаются буквой – главное ведь посудиться, да на конкурентов «надавить»? Уже обрисовывается довольно характерный стиль ведения бизнеса…

Как бы такая тяга к сутяжничеству и скандалы, вышедшие на федеральный уровень, не обернулись для Новикова проблемами. Или, быть может, ресторатор рассчитывает на поддержку старого знакомого в лице премьера? Вот только, помнится, как Новиков сам рассказывал, что тот «никогда не делает поблажек друзьям». «И меня предупреждал: если что-нибудь сделаешь в бизнесе не так, пойдешь первый», — цитировал бизнесмена ТАСС . На вопрос же журналиста «Куда обещал отправить?» бизнесмена Мишустин, Новиков ответил: «Туда, куда ходить не надо…».

Так, быть может, Аркадий Анатольевич, уже пора бы остановиться в своей «экономии» со старыми партнерами и собственными сотрудниками, чтобы не зайти «куда не надо»?

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