У Харкові в посадці неподалік метро “Індустріальна” знайшли мінометну міну часів війни

У Харкові піротехніки знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни

Як повідомили Depo.Харків у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, 25 грудня піротехнічна група проводила розмінування в Індустріальному районі міста Харкова.

Піротехніки знешкодили мінометну міну діаметром 82 мм часів Другої світової війни, яку напередодні виявили на проспекті Московському, 297. Фахівці ідентифікували цей боєприпас і повідомили піротехнікам. Після обстеження інших вибухонебезпечних предметів не виявлено. Знайдену міну знешкодили на спеціальному підривному майданчику.

Головне управління Державної служба України з надзвичайних ситуацій у Харківській області звертається до громадян з проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкатися до них і одразу ж телефонувати за номером 101 або 102.

Під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється пересувати його; заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.