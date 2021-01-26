Айболит у Дода!

Надо заметить сразу, что и к структурам АФК «Система», и к директорату Европейской клиники одинаково может быть причастен скандально известный бизнесмен Евгений Дод, который еще недавно «дирижировал» работой ПАО «РусГидро».

Говорят, что «призрак» Евгения Дода до сих пор витает над РусГидро. Именно оттуда Дод и попал на тюремный «вертолет». Но сидел, как известно, совсем недолго. Выпорхнул. И попорхав, оказался под «крылышком» у Владимира Евтушенкова в АО «Сегежа-Групп», которая входит в АФК «Система».

Не многовато ли под «крышей» АФК таких непрозрачных субъектов, как господин Дод? Сегодня в одной «упряжке » с г-ном Евтушенковым работают не менее известные своими «благородными» делами такие бизнесмены, как Али Узденов и Михаил Шамонин.

И, похоже, что Евгений Дод не просто так оказался в богатом финансовом «раю» у Евтушенкова. К тому же несколько месяцев назад он снова выбился в начальники, возглавил компанию «Сегежа-Запад», которая стала резидентом Арктической зоны РФ. А это миллиардные вливания.

Но что именно г-н Дод вместе с несколькими бывшим топ-менеджерами РусГидро забыл в Европейский клинике? Сегодня по сведениям из информированных источников этим лечебным заведением заинтересовались правоохранители: в клинике в Духовском переулке побывали силовики. И если это действительно так обвинения могут быть предъявлены серьезные.

В этих темных историях разбирался корреспондент The Moscow Post .

IPO Segezha Group

В АФК «Система» намедни заявили о планах провести IPO Segezha Group.

Хотя АФК «Система » ранее сообщала, что пока не решила, что будет размещать на бирже — лесопромышленный холдинг Segezha Group, сеть частных клиник «Медси «или агрохолдинг «Степь». Все эти три актива вызывают большой интерес у инвесторов, в том числе международных.

Ранее в АФК «Система» планировали выход Segezha Group на биржу в первом полугодии 2020 года. Но не случилось.

Но холдинг уже публикует международную отчетность. И выпустил облигации на 10 млрд. рублей.

Напомним, что 24 ноября на Московской и Санкт-Петербургской биржах, а также на NASDAQ состоялись торги бумагами онлайн-ретейлера Ozon.

После открытия торгов бумаги Ozon на Мосбирже в моменте взлетели на 32%, а на NASDAQ на 45%. Вместе с другим акционером Ozon — Baring Vostok — АФК «Система» договорилась дополнительно приобрести американские депозитарные акции (ADS) онлайн-ретейлера.

Общая сумма сделки — на $135 млн. После IPO доля АФК «Система» в интернет-магазине составила 33,1%.

Segezha Group — крупный игрок в лесной промышленности: производит фанеру, упаковку из бумаги, пиломатериалы, дома из клееного бруса. Segezha Group имеет представительства в 11 странах.

Вот Дод после всех своих тюремных «приключений» попал, получается, куда? Как сыр в масле теперь кататься сможет?

ООО «УК «Сегежа Групп» управляет ныне ликвидированная ООО «ГК «Сегежа». И вот тут-то начинается самое интересное.

В учредителях этой фирмы, помимо АФК «Системы» восседают уже упомянутые Али Узденова и Михаила Шамолина. Причем у первого доля находится в залоге у «Системы».

Али Узденов: от Газпрома до АФК «Система»

Напомним, что еще в апреле 2007 Али Узденов был генеральным директором нескольких компаний, принадлежащих Газпрому: ООО «Ростоврегионгаз», ОАО «Новочеркасскгоргаз», ОАО «Ростовгоргаз», ОАО «Ростовоблгаз».

В 2009 году г-н Узденов дополнительно был назначен сначала вице-президентом по коммерции, а затем — первым вице-президентом по переработке и коммерции в ОАО АНК «Башнефть». В этих структурах он работал до 2012 года. Потом Совет директоров компании принял решение о прекращении полномочий г-на Узденова. С 2012 года Али Узденов руководил только компанией «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». В 2016 году Али Узденов покинул пост руководителя структур Газпрома на Дону. И вошел в руководящие структуры АФК «Система». Об этом сообщал «Блокнот-Ростов» .

Следует полагать, не последнюю роль г-н Узденов сыграл в истории вокруг перехода структур «Башнефти» под контроль «Роснефти». А также ошибочной приватизации «Башнефти».

В компании Евтушенкова, как писал «Блокнот-Ростов» : «Али Узденов пообещал, что будет продолжать активно способствовать привлечению инвестиций в Ростовскую область. И свое обещание он сдержал. Основные инвестиции идут через АО «Агрохолдинг «Степь», которое являлось агропромышленным направлением «Системы». А Али Узденов занял в нем пост председателя совета директоров. Примечательно, что в основу холдинга легли активы концерна «Стела» банкира Константина Аверина, которого в 2013 году к владельцу «Системы» Владимиру Евтушенкову привел как раз Узденов».

Но с именем Узденова связаны несколько громких скандалов. Как сообщал «Ростов. Деловой квартал» : «Бывшему топ-менеджеру «Газпрома» неизвестные «журналисты» приписали нелицеприятные высказывания в адрес главы «Роснефти» Игоря Сечина». В итоге «Летом 2017 года Али Узденов обратился в суд с исковым заявлением к компании Domains By Proxy, LLC о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда».

Статья с нехорошими словами в адрес Сечина в итоге была удалена. Как итог, сообщает « Ростов. Деловой квартал» : «Бизнесмен просил суд взыскать с ответчика 10 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, но суд уменьшил эту сумму в 20 раз, поэтому ответчик выплатит только 500 тысяч рублей».

Оказался замешан Узденов и в деле с кондитерской фабрикой «Мишкино». Как рассказывал «Коммерсант» , Азово-Донская компания потребовала от фабрики «Мишкино» вернуть 173 млн рублей, выданных в качестве кредита. Поручителем по кредиту выступал г-н Узденов. Он подал в Арбитражный суд заявление о привлечении в качестве третьего лица. И указал в этом заявлении, что не знал, что на момент заключения договора поручительства фабрика уже более 4 лет работала в убыток. И у нее были огромные долги. Он посчитал, что АДК и «Мишкино» – это аффилированные структуры.

Любопытная деталь: в феврале 2011 года после того, как Дмитрий Медведев подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий президента Карачаево-Черкесской Республики Бориса Эбзеева», Али Узденов рассматривался Администрацией президента РФ как один из возможных кандидатов на должность главы республики. Но в итоге не прошел.

Михаил Шамолин: работаем по-честному

Еще один любопытный персонаж в АФК «Система» — Михаил Шамолин, который занимал пост президента АФК с марта 2011 года. Весной 2017 года АФК объявляла о продлении контракта с Шамолиным…

Михаил Шамолин

С г-ном Шамолиным связана довольно неприятная история: 16 июля 2014 года Басманный суд наложил арест на акции Башнефти, основным владельцем которой тогда была АФК «Система». В тот же день котировки акций АФК на Московской бирже упали на 7%. Причем, незадолго до ареста акций «Башнефти» ряд топ-менеджеров и членов совета директоров снизили свою долю участия в АФК «Система». Был в этой группе и г-н Шамолин. Об этом писал «Коммерсант» .

Тогда он снизил свою долю в капитале АФК «Система» с 0,1561% до 0%.

В итоге г-н Шамолин получил от дисциплинарной комиссии корпорации выговор по итогам продажи своих акций. В АФК предположили, что г-н Шамолин как глава корпорации обладал «существенной непубличной информацией»: вскоре после сделки суд наложил арест на акции принадлежавшей тогда «Системе» «Башнефти». Но в суд АФК доказательств инсайдерской торговли не представила.

Михаил Шамолин требовал признать незаконным выговор комиссии, который он получил в связи с нарушением политики АФК «О раскрытии существенной непубличной информации и инсайдерских сделках».

На сторону г-на Шамолина встал и Савеловский районный суд столицы. Он отменил дисциплинарное взыскание.

По мнению суда, АФК «Система» не смогла доказать, что на момент продажи своей доли в АФК г-н Шамолин знал об аресте акций дочернего предприятия. Кроме того, по мнению суда, такая информация в принципе не является инсайдерской, а вот политика АФК в этом отношении противоречит Трудовому кодексу.

Об инсайдерской торговле акциями АФК в июле 2014 года ранее заявлял и Центробанк. Под подозрение регулятора попали сразу три бывших топ-менеджера корпорации — Алексей Буянов, Надежда Носова и Александр Гончарук.

В ЦБ отмечали, что это стало самым значительным раскрытым случаем инсайдерской торговли. Информация была передана в правоохранительные органы. Но история в итоге заглохла.

Сегодня г-Шамолин является руководителем нескольких компаний АФК «Система».

Новые похождения Евгения Дода

И теперь в этом полку прибыло! Евгений Дод в мае минувшего года вошёл в совет директоров лесопромышленного холдинга АФК «Система»– Segezha Group – в качестве независимого директора.

И уже 5 августа Евгений Дод стал генеральным директором компании «Сегежа Запад.» Компания «Сегежа Запад» уже сумела стать резидентом Арктической зоны РФ.

Напомним, что свою пеструю карьеру г-н Дод начал в 1999 году в качестве заместителя начальника департамента экспорта РАО ЕЭС России. Вскоре на базе этого департамента была создана компания «Интер РАО».

В течение почти 10 лет Дод был генеральным директором «Интер РАО», а после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС возглавил холдинг «РусГидро». Компанией руководил до 2015 года.

В то время Анатолий Чубайс, возглавляющий правление УК «Роснано», с которым долгое время работал Дод, был выдвинут в совет директоров в АФК «Система».

Но пока г-н Дод трудоустраивался в структуры АФК «Система», его друзья по РусГидро придумали себе новое дело. Они создали онкологическую клинику в центре Москвы. Сегодня не совсем прозрачная деятельность Европейской клиники оказалась в центре внимания силовиков.

Проверки проводит ОБЭП УВД по ЦАО.

Европейская клиника якобы регулярно обналичивает деньги через ряд ИП. И якобы за 2017-2019 гг. таким макаром было выведено более 500 млн. рублей.

Официальным юридическим лицом Европейской клиники является ООО Центр Инновационных Медицинских Технологий (ЦИМТ). Учредителями ЦИМТ выступают 6 физических лиц. Об этом сообщает РБК .

Одним из собственников ООО «ЦИМТ» значится Иван Савельев, ранее занимавший пост директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала РусГидро. Еще один бенефициар клиники — Вадим Пушкарев. Он в прошлом руководил Дирекцией реформирования и корпоративных сделок РусГидро.

А кроме ООО «ЦИМТ» у этой дружной компашки есть и другие общие активы, такие, как ООО «Медиком», которое специализируется на консультациях по вопросам коммерческой деятельности.

Зачем экс-топ-менеджерам РусГидро понадобилось создавать две убыточные фирмы с разной организационно-правовой формой?

Удивительно, но среди бывших коллег Дода, принявших участие в создании Европейской клиники, не обнаружилось фигуры Джорджа Рижинашвили. А ведь его называют одним из лучших друзей Ивана Савельева. В прошлом Рижинашвили занимал пост первого заместителя главы РусГидро.

Джордж Рижинашвили еще недавно занимал пост первого заместителя главы РусГидро

Г-н Рижинашвили пришел в РусГидро в 2009 году вместе с Евгением Додом, до этого они оба работали в структурах «Интер РАО». После увольнения Дода, Рижинашвили продолжил работать в команде Николая Шульгинова. Именно этот тандем отметился масштабной распродажей непрофильных активов РусГидро.

В 2015-2018 гг. тандем реализовал более 46 объектов, выручив за это более 32 млрд. рублей.

Европейская клиника для онкобольных

В 2019 году были проданы еще 144 актива общей стоимостью 1,8 млрд. рублей. Но в 2019 году Рижинашвили неожиданно ушел из холдинга. В 2020 г. сделал попытку вернуться в компанию, но не получилось!

Напомним, что после возбуждения уголовного дела против Дода, следствие арестовало элитную недвижимость бывшего начальника РусГидро общей стоимостью 3 млрд. рублей: в эту недвижимость входили несколько квартир в Москве и Подмосковье, загородные коттеджи, а также земельные участки.

Еще появилась такая информация: только за первые четыре года работы Дода в должности начальника, долги РусГидро выросли с 21,9 млрд. рублей до 177,3 миллиарда: более, чем в 8 раз!

Арест Дода был очень громким. Вот только в итоге громкое дело обернулось пшиком: уголовное преследование было прекращено …в связи с отсутствием состава преступления. Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» , якобы до оперативников дошли слухи, что прекращение дела совпало с информацией, что Дод вдруг обеднел на 300 млн. рублей.

К слову, расследование дела Дода вел следователь Руслан Миниахметов, который собирался предъявить Евгению Доду обвинения в крупном мошенничестве и растрате, в том числе в сокрытии техногенной катастрофы на Загорской ГАЭС-2. Но почему- то дело вдруг заглохло!

Выходит, что сегодня г-н Дод, так ярко проявивший себя на работе в «РусГидро», поменял направление своих интересов? И теперь занимается лесом, древесиной и освоением северных земель?

Он начал новый поход за новыми миллиардами, которые плохо лежат?

Если заглянуть в Реестр резидентов Арктической зоны РФ, то становится понятно, что контора «Сегежа Запад», где нынче «дирижирует» Евгений Дод, занимается производством целлюлозы и древесной массы.

Контору Дода допустили до миллиардных арктических проектов до конца 2040 года. За эти годы он, по всей видимости, очень много успеет сделать, если опять не поймают за руку?

Выходит, у г-на Дода так пока и не просела «крыша», которая старательно оберегает его и подельников от всех жизненных невзгод? Иначе, как можно объяснить появление этого ловкого бизнесмена и в структурах АФК «Система», и в лабиринтах Европейской клиники?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS