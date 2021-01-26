iPhone 12 можуть заважати роботі кардіостимуляторів

У компанії Apple попередили про те, що смартфони лінійки iPhone 12 можуть заважати нормальній роботі імплантованих медичних пристроїв. Гаджети американської компанії створюють електромагнітні та радіохвилі, які зупиняють роботу кардіостимуляторів і дефібриляторів. На думку лікарів, дана особливість перешкоджає порятунку життя пацієнта, а тому може виявитися фатальною.

Apple визнала, що iPhone 12 і зарядка MagSafe можуть створювати електромагнітні завади для таких імплантованих медичних пристроїв, як кардіостимулятори та дефібрилятори, повідомляє портал MacRumors.

Нещодавно компанія поділилася додатковою інформацією про дану проблему в розділі «Основні застережні заходи безпеки для iPhone» керівництва користувача.

«Такі пристрої, як дефібрилятори, можуть містити датчики, які при тісному контакті реагують на магнітні і радіохвилі, створювані iPhone. Тому ми рекомендуємо тримати гаджет на відстані від імплантованих медичних пристроїв», – написано в підтримці Apple.

У документі підтримки також згадувалися і аксесуари для бездротової зарядки MagSafe і MagSafe Duo.

«Зарядні пристрої MagSafe і MagSafe Duo містять магніти, які також можуть заважати роботі медичних пристроїв», – попереджає Apple.

За рекомендацією компанії, відстань між iPhone, аксесуарами MagSafe та кардіостимулятором має становити більше 15 см. У разі, якщо смартфон знаходиться на бездротовій зарядці, відстань повинна становити не менше 30 сантиметрів. Також Apple відзначає, що для отримання більш докладних рекомендацій, власнику гаджетів слід проконсультуватися з фахівцем.

Apple також заявляє, що iPhone 12 не уявляють більшої загрози для здоров’я людини, ніж попередні моделі смартфонів.

«Хоча всі моделі iPhone 12 містять більшу кількість магнітів, ніж попередні моделі iPhone, очікується, що вони не будуть нести більшого ризику створення магнітних перешкод для імплантованих медичних девайсів, ніж всі попередні моделі iPhone», – написано в статті підтримки.

Раніше в цьому місяці в матеріалі журналу Heart Rhythm Journal вказувалося, що моделі iPhone 12 можуть потенційно перешкоджати порятунку пацієнта через створення магнітних перешкод в медичних пристроях.

Дослідники зі штату Мічиган провели дослідження і підтвердили дану взаємодію.

Як тільки вони піднесли смартфон до лівої нагрудної кишені пацієнта з кардіостимулятором, медичний прилад негайно припинив свою роботу на час тесту. Незалежно від положення телефону в області лівих грудей, кардіостимулятор все одно припиняв працювати.

«Ми хочемо звернути увагу на важливу проблему, яка стосується громадської охорони здоров’я і iPhone 12. Смартфон може перешкоджати порятунку пацієнта, особливо при носінні телефону в нагрудних кишенях. Виробники медичних пристроїв і лікарі, що займаються імплантацією, повинні зберігати пильність і інформувати пацієнтів про цю значну взаємодію iPhone 12 і інших гаджетів на імплантовані в серці прилади», – заявили лікарі.