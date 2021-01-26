Скандальный актер Алексей Панин женился во второй раз и до сих пор молчит

Скандально известный российский актер 43-летний Алексей Панин, которого выгнали с похорон актера Михаила Кокшенова, женился во второй раз. Сам актер эту информацию не подтвердил и не опроверг.
О втором браке актера сообщила новая его избранница 40-летняя Ева Тарлакян в эфире программы «Звёзды сошлись».
Новобрачная рассказала, что они с Паниным познакомились почти год назад. Произошло это в кругу общих друзей. Пара зарегистрировала отношения около месяца тому, но сообщила об этом только сейчас.
Также жена актера поделилась, что считает скандального актера очень открытым и харизматичным человеком.
В свою очередь, говоря о 12-летней дочери Панина Анне, она отметила, что «Нюся похожа на папу» и что она уже встречалась с девочкой. При этом Ева заявила, что родная мать не хочет поддерживать отношения с Нюсей.
«С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться», — говорит девушка.