Скандальный актер Алексей Панин женился во второй раз и до сих пор молчит

Скандально известный российский актер 43-летний Алексей Панин, которого выгнали с похорон актера Михаила Кокшенова, женился во второй раз. Сам актер эту информацию не подтвердил и не опроверг.

О втором браке актера сообщила новая его избранница 40-летняя Ева Тарлакян в эфире программы «Звёзды сошлись».

Новобрачная рассказала, что они с Паниным познакомились почти год назад. Произошло это в кругу общих друзей. Пара зарегистрировала отношения около месяца тому, но сообщила об этом только сейчас.

Также жена актера поделилась, что считает скандального актера очень открытым и харизматичным человеком.

В свою очередь, говоря о 12-летней дочери Панина Анне, она отметила, что «Нюся похожа на папу» и что она уже встречалась с девочкой. При этом Ева заявила, что родная мать не хочет поддерживать отношения с Нюсей.

«С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться», — говорит девушка.