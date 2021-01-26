Уничтоженный последний амир Чечни готовил атаку на здание ФСБ в Грозном

Уничтоженная в Чечне банда амира Хамзата (Аслана Бютукаева) готовила нападение на здание ФСБ в Грозном. Об этом сообщает со ссылкой на Замида Чалаева — командира, проводившего спецоперацию по ликвидации боевиков.

По его словам, план нападения сотрудники полиции обнаружили в блокнотах, которые были в рюкзаке последнего амира. Там боевик указал координаты здания и точку сбора.

Ранее 20 января сообщалось, что в ходе проведенной спецоперации были нейтрализованы пять боевиков, в том числе последний амир республики Аслан Бютукаев, который лично готовил смертника для теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года.

Спецоперация по их поимке готовилась давно. В декабре 2020 года у села Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района были обнаружены два участника банды Бютукаева. Одного из них сотрудники полиции ликвидировали на месте, второму удалось уйти, но за ним проследили, что по позволило выйти на укрытие остальной группы.