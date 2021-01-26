Советник Кадырова обратился к чеченцу с митинга в Москве

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал видеообращение к чеченцу, который дрался с бойцами ОМОН на несанкционированной акции в Москве.

Его обращение опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал видео с участием чеченца, на котором молодой человек бил правоохранителей. Позже его опознали, им оказался 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев.

Полиция поговорила с родными Джумаева, которые уже выходили на связь с ним. Он рассказал, что был в «неадекватном состоянии», когда дрался с бойцами ОМОНа. Родственники утверждают, что Джумаев никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на акции протеста.

Делимханов в обращении призвал Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям, например, чеченским. Также он пообещал, что Кадыров поможет «решить вопрос с властями».

«Как мы знаем, в Москве и регионах на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки и говорящие, что в России такие законы должны быть. Подобное мы не допускаем и не допустим, но все мы видели в соцсетях парня-чеченца, который оказывал сопротивление полиции. Так вот, ты совершил преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут, как для мусульман и чеченцев», — сказал он.

Также Делимханов заявил, что с отцом Джумаева уже поговорили, и призвал парня выйти на связь через Instagram.