Уволенный глава «Укртрансбезопасности» Погорелый получил высокий пост в «Укрзализныци»

Департамент безопасности движения АО «Укрзализныця» возглавил Александр Погорелый экс-руководитель «Укртрансбезопасности». Согласно информации на официальном сайте «Укрзализныци» директором департамента – главным ревизором по безопасности движения назначен Александр Погорелый.

С должности главы Государственной службы по безопасности на транспорте его уволили 1 июля 2020 года согласно распоряжению кабинета министров Украины №788-р.

В декларации перед увольнением, Александр Погорелый заработную плату в «Укртрансбезопасности» в размере 520 тыс. гривен. Еще 170 тыс. гривен заработала его жена в ООО «НТЦ энергосвязь».

Кроме того, в 2020 году он получил 150 тыс. гривен от продажи авто, вероятно Chery Tiggo (2008), стоимость которого в декларации годом ранее он указывал 35 тыс. гривен. Погорелый задекларировал 30 тыс. долларов сбережений, а его жена 150 тыс. долларов.

Александру Погорелому принадлежит Toyota Camry (2011), которую он приобрел в 2018 году за 400 тыс. гривен. Еще два автомобиля, Lexus RX350 (2009, 2012) выпуска, принадлежат его жене Марии Погорелой.

Чиновник владеет двумя земельными участками в селе Малокатериновка Запорожской области равной площади по 1184 кв.м, а также квартира площадью 45,7 кв.м в Ворзеле Киевской области. Земельными участками в селе Григорьевка Запорожской области площадью 2,5 тыс. кв.м. и 500 кв.м. Александр Погорелый владеет со своей матерью Анной Погорелой. Также на правах общей собственности они владеют домом 67,8 кв.м в селе Григорьевка, и домом площадью 105,1 кв.м в селе Малокатериновка.

В свою очередь дом площадью 66,8 кв.м в селе Малокатериновка оформлен на мать. Анна Погорелая единолично владеет двумя земельными участками свыше 77 тыс. кв.м в селе Григорьевка, домом площадью 105,1 кв.м и земельным участком площадью 1189 кв.м. в селе Малокатериновка.

Квартира в Киеве площадью 146 кв.м и парковочное место площадью 15,1 кв.м принадлежат жене чиновника Марии Погорелой.

До назначения в «Укртрансбезопасность» Александр Погорелый декларировал корпоративные права на ООО «Техноопттрейдинг». Кроме того, согласно декларации за 2019 год, работая в «Юниверсал Моторз Груп» Александр Погорелый заработал 1,05 млн гривен, еще 71 тыс. гривен он заработал в «Бровары Авто» которая также входит в ЧАО «Украинская автомобильная корпорация».

Отметим, что Погорелый на предыдущем посту так и не искоренил схемы с перегруженными фурами и не наладил контроль безопасности на дорогах страны.

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