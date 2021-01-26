Apple Watch допоміг поліції Техасу знайти викрадену дівчину

Apple Watch допоміг жінці врятуватися від викрадача. Годинник весь цей час передавав інформацію про місцеперебування в правоохоронні органи.

: 9to5mac.

Жінку викрали у Сельмі, штат Техас. Цей момент був помічений її дочкою. Вона негайно подзвонила в поліцію і повідомила про те, що трапилося. Телефон постраждалої вимкнувся вже через хвилину. Тим часом сама власниця годинника скористалася його функцією “Екстрений виклик”.

Годинник почав передавати геолокацію до служби порятунку та поліцію для моніторингу. Офіцер зазначає, що годинник весь час з моменту включення функції передавав точне місцеперебування жінки. Це дозволило успішно відшукати злочинця і врятувати жертву, коли вони зупинилися на одній із заправок в штаті.

Повідомляється, що до моменту порятунку, жінка вже сама змогла вибратися з машини й кинутися втікати. Викрадачкою виявилася її подруга, з якою незадовго до цієї ситуації вони посварилися.

Це, безумовно, одна з найцікавіших історій, пов’язаних з технікою. Зазвичай Apple Watch приписують користь за різні функції моніторингу здоров’я. Але очевидно, що годинник може не тільки допомогти з тренуваннями, але і врятувати життя.

Функцію “Екстрений виклик – SOS” додали ще в першу версію Apple Watch якраз для подібних ситуацій. Вона підтримується на всіх поколіннях розумних годинників. У версіях без підтримки стільникового зв’язку для роботи даної функції необхідно, щоб iPhone знаходився поруч.