Деятель «Ренессанса» Прохоров

Олигарх Прохоров полностью прибрал к рукам банк «Ренессанс Кредит», правда, не со всеми бывшими совладельцами он расстался по-хорошему.

Как сообщил корреспондент ДОФы, в банке «Ренессанс Кредит» разгорелся скандал среди акционеров. Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова консолидировала 100% долей банка, а единственным его собственником стало ООО «Казначей-Финансинвест». До середины января 2021 года группе Прохорова принадлежало 86% долей банка. 7,5% находились у совладельца ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, еще 6,5% — у бывшего гендиректора «Связьинвеста» Евгения Юрченко, ныне совладельца «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

По мнению СМИ, Юрченко сейчас заявляет, что его банально «кинул» Прохоров: банковской доли лишили, а компенсацию не заплатили. Тем более, что из капитала банка бизнесмен выходить не собирался, а информацию о переделе в «Ренессанс Кредите», Юрченко узнал, лишь познакомившись с официальной отчетности Центробанка.

Бизнесмен утверждает, что его обманули и с дивидендами. По его информации, «Ренессанс Кредит» выплатил 300 млн рублей дивидендов в 2019 году, но ему лично ничего не дали. Теперь Юрченко собрался судиться с Прохоровым.

Банковский «развод»?

До недавнего времени структура банка «Ренессанс Кредит» выглядела иначе. По данным Центробанка, в 2020 году единственным собственником банка стала российская структура ООО «Казначей-Финансинвест». Если раньше этой структурой владела RCF EUROPE B.V., то сейчас она принадлежит Doosti Enterprises Limited. И последняя полностью контролируется Прохоровым. Обо всех этих новациях Юрченко уведомить «забыли».

Немного истории. «Ренессанс Кредит» основали в 2000 году как «АльянсИнвест», в 2002 году его переименовали в «Казначей». В конце 2003 года банк у группы «Магнезит» выкупили структуры инвестиционной группы Renaissance Capital, и он получил новое имя — КБ «Ренессанс Капитал», а затем «Ренессанс Кредит». Тогда его единственным владельцем был основатель группы Renaissance Capital Стивен Дженнингс.

Юрченко стал совладельцем «Ренессанс Кредита» в 2013 году. В начале 2010-х он был одним из крупнейших клиентов банка. В 2011 году структуры Юрченко предоставили Renaissance Capital International Services Limited (RCISL) кредит на сумму 65 млн долларов. В конце 2012 года Группа «Онэксим» получила 89,52% долей в «Ренессанс Кредите». Дженнингс переуступил свои активы за долги Прохорову. «Онэксиму» достался и банк «Ренессанс Капитал».

Юрченко стал партнером Прохорова, а кредит в 65 млн долларов конвертировал в 6,5% акций RCISL, которой принадлежал «Ренессанс Кредита». Доля «Онэксима» в банке снизилась с 89,52 до 83,02%. Еще до Юрченко у банка было два совладельца – Александр Абрамов из Evraz и владелец группы «Меркурий» Игорь Кесаев.

Игорь Кесаев получил отступные от Прохорова?

Из числа акционеров банка Юрченко выдавливали неспешно. Сначала Прохоров, со слов Юрченко, попросил его о поддержке банка, и Юрченко предоставил «Ренессанс Кредиту» кредиты на сумму более чем 100 млн долларов, которые потом были погашены. Юрченко вошел в состав совета директоров банка.

Кроме того, доля Юрченко должна была перейти в российскую юрисдикцию, но обещанной реструктуризации он не дождался. Когда в конце 2019 года реструктуризация состоялась, Юрченко узнал, больше не входит в число бенефициаров банка. Кесаев тоже исключили из бенефициаров, но, по данным «Форбс», в отличие от Юрченко, Кесаева обманывать не стали: вложенные в банк средства ему вернули с процентами. Как и Абрамову.

Евгений Юрченко грозится подать в суд на Прохорова

За весь период пока Юрченко был акционером банка, «Ренессанс Кредит» начислил ему дивиденды лишь однажды, в размере 300 млн рублей в 2019 году. Но и этих денег Юрченко не получил. Если переговоры с «Онэксимом» не увенчаются успехом, брошенный бывший акционер намерен добиваться справедливости в суде, как пишет РБК. И понять его можно. Пока получается так, что люди Потанина его выставили за дверь, не дав ни копейки.

«Ренессанс Кредит» занимает 46-е место среди российских банков по размеру активов (162,5 млрд рублей) и 35-е — по капиталу (32,7 млрд рублей). При этом прибыль банка за 11 месяцев 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — с 6,2 млрд до 2,9 млрд рублей. В данное время стоимость банка может составляет 235 млн долларов. Поэтому доля Юрченко может стоить 15 млн долларов, или около 1,1 млрд рублей. Есть за что побороться.

«Черная полоса» «Ренессанса»

Банк не всегда переживал радостные времена. «Ренессанс кредит» закончил 2014 год с убытком по МСФО в 15,6 млрд руб. Его тогда спасли много миллиардные вливания Прохорова. Банк тогда получил от группы «Онэксим» 10,6 млрд рублей. Но все равно эксперты говорили о возможном отзыве лицензии у финансовой организации и банкротстве.

Михаил Прохоров – единственный хозяин «Ренессанс Кредита»

При этом в «Ренессанс кредите» не обслуживался каждый пятый кредит – 22,1% от портфеля. Доля плохих кредитов почти удвоилась. Доля рискованных кредитов могла быть еще выше: в 2014 году банк списал 20 млрд рублей, как писали «Ведомости», или пятую часть розничного портфеля. Эта операция очень напоминала банальный вывод активов. Кстати, долги «Ренессансу списывать не впервой. В ноябре 2012 года «Онэксим» внес в банк 485 млн долларов, списав долги бывшего владельца банка Стивена Дженнингса (52 млн долларов) и клиентов (138 млн долларов).

Прохорову одному тяжело было нести этот воз, и он даже хотел объединить «Ренессанс Кредит» с группой компаний Максима Ноготкова «Связной», имеющей свой банк, но сделка, как сообщал «Коммерсант», была «заморожена».

Кстати, в декабре 2013 года 8% выданных кредитов пришлось на долю мошенников, писали «Ведомости», что говорить о качестве управления финансами. При этом топ-менеджеры не банка не забывали повышать себе премии, которые за 2014 год выросли на 4%. Возможно, поэтому с банком Потанина не хотели связываться новые партнеры.

«Черную полосу» в своей биографии «Ренессанс Кредит» преодолел. Теперь Прохоров избавился от «старых» акционеров, с которыми не хочется делиться прибылью. Только можно было ведь расстаться со всеми по-хорошему.

Опасные банковские союзы

Михаил Прохоров не всегда разборчив в своих банковских делах. Это показала история банком «МФК». Татьяна Орлова, ранее владевшая банком «Возрождение», с его подачи стала совладелицей его банка «Международный финансовый клуб». Ей досталось порядка 35% доли. Об этом писали «Ведомости».

Как поговаривали эксперты, эта сделка может привести к полной продажи банка Орловой, которая в прошлом была тесно связана с криминальными структурами. Так, СМИ писали, что одним из бенефициаров приобретения Орловой «МФК» может оказаться «авторитетный» бизнесмен Михаил Мирилашвили. А получив контроль над банком, могут ли Мирилашвили и его партнеры выкачать из него все ликвидные активы и разорить, бросив на произвол судьбы вкладчиков? Поэтому история с Юрченко вполне в стиле Прохорова. Цель для него часто оправдывает средства.

А уж как и с кем круто «кутил» в Куршевеле и на других курортах завсегдатай «Форбса» известно всему миру. Иногда кажется, что моральные принципы и Михаил Прохоров – две вещи несовместные?

Теперь же Михаил Прохоров нарастил капитал и прибрал «Ренессанс Кредит» себе. Самое время продавать актив? Как в свое время он избавился от другой своей дорогой «игрушки» – баскетбольного клуб» НБА «Бруклин Нетс», проданного сооснователю компании Alibaba Джозефу Цаю. Вот только с Евгением Юрченко надо все спорные вопросы решить.

dofa.news