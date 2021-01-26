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Деятель «Ренессанса» Прохоров

26.01.2021

Олигарх Прохоров полностью прибрал к рукам банк «Ренессанс Кредит», правда, не со всеми бывшими совладельцами он расстался по-хорошему.

Как сообщил корреспондент ДОФы, в банке «Ренессанс Кредит» разгорелся скандал среди акционеров. Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова консолидировала 100% долей банка, а единственным его собственником стало ООО «Казначей-Финансинвест». До середины января 2021 года группе Прохорова принадлежало 86% долей банка. 7,5% находились у совладельца ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, еще 6,5% — у бывшего гендиректора «Связьинвеста» Евгения Юрченко, ныне совладельца «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

По мнению СМИ, Юрченко сейчас заявляет, что его банально «кинул» Прохоров: банковской доли лишили, а компенсацию не заплатили. Тем более, что из капитала банка бизнесмен выходить не собирался, а информацию о переделе в «Ренессанс Кредите», Юрченко узнал, лишь познакомившись с официальной отчетности Центробанка.

Бизнесмен утверждает, что его обманули и с дивидендами. По его информации, «Ренессанс Кредит» выплатил 300 млн рублей дивидендов в 2019 году, но ему лично ничего не дали. Теперь Юрченко собрался судиться с Прохоровым.

Банковский «развод»?

До недавнего времени структура банка «Ренессанс Кредит» выглядела иначе. По данным Центробанка, в 2020 году единственным собственником банка стала российская структура ООО «Казначей-Финансинвест». Если раньше этой структурой владела RCF EUROPE B.V., то сейчас она принадлежит Doosti Enterprises Limited. И последняя полностью контролируется Прохоровым. Обо всех этих новациях Юрченко уведомить «забыли».

Немного истории. «Ренессанс Кредит» основали в 2000 году как «АльянсИнвест», в 2002 году его переименовали в «Казначей». В конце 2003 года банк у группы «Магнезит» выкупили структуры инвестиционной группы Renaissance Capital, и он получил новое имя — КБ «Ренессанс Капитал», а затем «Ренессанс Кредит». Тогда его единственным владельцем был основатель группы Renaissance Capital Стивен Дженнингс.

Юрченко стал совладельцем «Ренессанс Кредита» в 2013 году. В начале 2010-х он был одним из крупнейших клиентов банка. В 2011 году структуры Юрченко предоставили Renaissance Capital International Services Limited (RCISL) кредит на сумму 65 млн долларов. В конце 2012 года Группа «Онэксим» получила 89,52% долей в «Ренессанс Кредите». Дженнингс переуступил свои активы за долги Прохорову. «Онэксиму» достался и банк «Ренессанс Капитал».

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Юрченко стал партнером Прохорова, а кредит в 65 млн долларов конвертировал в 6,5% акций RCISL, которой принадлежал «Ренессанс Кредита». Доля «Онэксима» в банке снизилась с 89,52 до 83,02%. Еще до Юрченко у банка было два совладельца – Александр Абрамов из Evraz и владелец группы «Меркурий» Игорь Кесаев.

Игорь Кесаев получил отступные от Прохорова?

Из числа акционеров банка Юрченко выдавливали неспешно. Сначала Прохоров, со слов Юрченко, попросил его о поддержке банка, и Юрченко предоставил «Ренессанс Кредиту» кредиты на сумму более чем 100 млн долларов, которые потом были погашены. Юрченко вошел в состав совета директоров банка.

Кроме того, доля Юрченко должна была перейти в российскую юрисдикцию, но обещанной реструктуризации он не дождался. Когда в конце 2019 года реструктуризация состоялась, Юрченко узнал, больше не входит в число бенефициаров банка. Кесаев тоже исключили из бенефициаров, но, по данным «Форбс», в отличие от Юрченко, Кесаева обманывать не стали: вложенные в банк средства ему вернули с процентами. Как и Абрамову.

Евгений Юрченко грозится подать в суд на Прохорова

За весь период пока Юрченко был акционером банка, «Ренессанс Кредит» начислил ему дивиденды лишь однажды, в размере 300 млн рублей в 2019 году. Но и этих денег Юрченко не получил. Если переговоры с «Онэксимом» не увенчаются успехом, брошенный бывший акционер намерен добиваться справедливости в суде, как пишет РБК. И понять его можно. Пока получается так, что люди Потанина его выставили за дверь, не дав ни копейки.

«Ренессанс Кредит» занимает 46-е место среди российских банков по размеру активов (162,5 млрд рублей) и 35-е — по капиталу (32,7 млрд рублей). При этом прибыль банка за 11 месяцев 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — с 6,2 млрд до 2,9 млрд рублей. В данное время стоимость банка может составляет 235 млн долларов. Поэтому доля Юрченко может стоить 15 млн долларов, или около 1,1 млрд рублей. Есть за что побороться.

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«Черная полоса» «Ренессанса»

Банк не всегда переживал радостные времена. «Ренессанс кредит» закончил 2014 год с убытком по МСФО в 15,6 млрд руб. Его тогда спасли много миллиардные вливания Прохорова. Банк тогда получил от группы «Онэксим» 10,6 млрд рублей. Но все равно эксперты говорили о возможном отзыве лицензии у финансовой организации и банкротстве.

Михаил Прохоров – единственный хозяин «Ренессанс Кредита»

При этом в «Ренессанс кредите» не обслуживался каждый пятый кредит – 22,1% от портфеля. Доля плохих кредитов почти удвоилась. Доля рискованных кредитов могла быть еще выше: в 2014 году банк списал 20 млрд рублей, как писали «Ведомости», или пятую часть розничного портфеля. Эта операция очень напоминала банальный вывод активов. Кстати, долги «Ренессансу списывать не впервой. В ноябре 2012 года «Онэксим» внес в банк 485 млн долларов, списав долги бывшего владельца банка Стивена Дженнингса (52 млн долларов) и клиентов (138 млн долларов).

Прохорову одному тяжело было нести этот воз, и он даже хотел объединить «Ренессанс Кредит» с группой компаний Максима Ноготкова «Связной», имеющей свой банк, но сделка, как сообщал «Коммерсант», была «заморожена».

Кстати, в декабре 2013 года 8% выданных кредитов пришлось на долю мошенников, писали «Ведомости», что говорить о качестве управления финансами. При этом топ-менеджеры не банка не забывали повышать себе премии, которые за 2014 год выросли на 4%. Возможно, поэтому с банком Потанина не хотели связываться новые партнеры.

«Черную полосу» в своей биографии «Ренессанс Кредит» преодолел. Теперь Прохоров избавился от «старых» акционеров, с которыми не хочется делиться прибылью. Только можно было ведь расстаться со всеми по-хорошему.

Опасные банковские союзы

Михаил Прохоров не всегда разборчив в своих банковских делах. Это показала история банком «МФК». Татьяна Орлова, ранее владевшая банком «Возрождение», с его подачи стала совладелицей его банка «Международный финансовый клуб». Ей досталось порядка 35% доли. Об этом писали «Ведомости».

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Как поговаривали эксперты, эта сделка может привести к полной продажи банка Орловой, которая в прошлом была тесно связана с криминальными структурами. Так, СМИ писали, что одним из бенефициаров приобретения Орловой «МФК» может оказаться «авторитетный» бизнесмен Михаил Мирилашвили. А получив контроль над банком, могут ли Мирилашвили и его партнеры выкачать из него все ликвидные активы и разорить, бросив на произвол судьбы вкладчиков? Поэтому история с Юрченко вполне в стиле Прохорова. Цель для него часто оправдывает средства.

А уж как и с кем круто «кутил» в Куршевеле и на других курортах завсегдатай «Форбса» известно всему миру. Иногда кажется, что моральные принципы и Михаил Прохоров – две вещи несовместные?

Теперь же Михаил Прохоров нарастил капитал и прибрал «Ренессанс Кредит» себе. Самое время продавать актив? Как в свое время он избавился от другой своей дорогой «игрушки» – баскетбольного клуб» НБА «Бруклин Нетс», проданного сооснователю компании Alibaba Джозефу Цаю. Вот только с Евгением Юрченко надо все спорные вопросы решить.

dofa.news

 

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