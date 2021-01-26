Топ подарков для для парня на день рождения

Если в поисках подарка для любимого вы обошли уже не один десяток магазинов, а сайты предлагают не совсем уместные вещи, предлагаем ознакомится с вариантами презентов для любимого мужчины, которые мы составили по отзывам самих мужчин.

Урок экстремального вождения

Парни, разбирающиеся в автомобильной тематике, очень любят подарки, связанные с авто. Тем более, если новым навыком можно блеснуть перед товарищами. К тому же, экстремальное вождение пригодится и для повседневной жизни. Сертификат на такой подарок вы найдете на сайте bodo. Инструктор сперва узнает об уровне владения автомобилем, затем составит план урока и предложит пройти обучение на своем авто, либо выбрать подходящее из автопарка. Ученик опробует новые навыки поворотов, объездов препятствий и научится правильно и быстро рулить, не теряясь в пространстве.

Набор нижнего белья

Красивое белье любят не только женщины. Качественное брендовое белье подарит приятные комфортные ощущения и придаст уверенности даже в стрессовых ситуациях. Заранее узнайте размер нижнего белья, или измерьте объем одежды в области пояса и сравните с таблицей роста. У каждого производителя свои мерки, но они приблизительно одинаковы и приведены на упаковке. Подберите однотонные модели, разноцветные, а может даже с оригинальным принтом – исходя из его предпочтений.

Портмоне

Мужчины обожают такие вещицы, они олицетворяют их самодостаточность и амбиции. Присмотритесь, как ваш молодой человек хранит деньги и визитки. Если распихивает по карманам – значит портмоне будет отличным подарком для его вещей. Подбирайте модель с визитницей и отделением для купюр. Изделия из кожи прослужат дольше, но если парень не носит натуральную кожу, присмотритесь к эко коже – сейчас она ничуть не уступает по качеству и виду.

Конструктор

Сколько бы лет не исполнилось вашему парню – классный набор конструктора всегда найдет место на его полке. Непонятно, почему мальчики любого возраста так любят складывать модели и целые города, но такой подарок точно не оставит его равнодушным.

Беспроводные наушники

С ними удобно заниматься спортом, выходить на пробежку, ехать в транспорте или просто зависать в телефоне. Для каждой задачи теперь можно подобрать свой вариант, в зависимости от батареи, качества звука, крепления и способа подзарядки.

Безлимитный набор носков

Новый тренд среди сюрпризов для сильной половины человечества. Упаковка состоит из большого количества одинаковых носков. Презент решает сразу несколько проблем: где найти вторую пару и с чем стирать? Выберите только цвет и количество стратегического запаса.

Игровая приставка

Даже если у парня есть стационарная приставка, он не откажется от портативной – с ней удобно коротать время в транспорте или на скучном совещании.

Элитный алкоголь

Если он заядлый трезвенник – в компании наверняка найдутся любители крепких напитков, а для любого мужчины хороший собственный бар – залог успеха среди друзей, коллег и деловых партнеров.

Мы не сомневаемся, что вы найдете стоящий презент для важного человека.