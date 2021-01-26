На Львівщині виявили незаконну схему заволодіння майном

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими СУ ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України у кримінальному провадженні за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 358 КК України встановлено, що у період з січня по липень 2020 року службові особи приватного підприємства, спільно з оцінювачем, організували незаконну схему заволодіння майном комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» Червоноградської міської ради.

Про це повідомляє Пресслужба прокуратури Львівської області.

Так, фігуранти справи, діючи за попередньою змовою, придбали за 216 тис грн магістральну теплову мережу комунального підприємства, яка складалася із укладених під землею труб, загальною довжиною 1960 метрів і перебувала у податковій заставі та кошти від реалізації якої мали бути використані для погашення заборгованості до бюджету.

Фактично ж, як встановлено досудовим розслідуванням, ринкова вартість реалізованої магістральної теплової мережі становила понад 9 млн грн. Внаслідок таких дій державі завдано матеріальної шкоди на суму 8,8 млн грн.

У ході проведених 22 обшуків, зокрема за місцями проживання причетних осіб, в місцях здійснення діяльності суб’єктами господарювання виявлено та вилучено первинні документи, чорнові записи, носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти у розмірі понад 4 тис доларів США, два автомобілі марки «BMW X5», «Volkswagen Touareg», залишки ще нереалізованої труби, комп’ютерна техніка.

Сьогодні трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою та вживаються заходи з метою встановлення інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, у тому числі працівників контролюючого органу.

Санкції інкримінованих статтей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.