Для победы над пандемией коронавируса может понадобиться массовая вакцинация собак и кошек

Для победы над пандемией коронавируса в будущем может понадобиться массовая вакцинация собак и кошек.

К такому выводу, как пишет издание Metro, пришли ученые из Университета Восточной Англии, британского научно-исследовательского центра Институт Эрлхема и Университета Миннесоты, которые изложили свои взгляды в журнале Virulence.

Эксперты считают, что домашние животные могут заражаться вирусом и передавать его людям — в том числе и новые варианты вируса, которые развиваются у домашних животных Это представляет собой «значительный долгосрочный риск».

Доказано, что коты и собаки могут инфицироваться Covid-19, хотя пока не сообщалось о случаях заражения от этих животных человека. «Разрабатывать вакцины для домашних животных имеет смысл, чтобы предотвратить подобный риск», — говорит один из авторов исследования, профессор эволюционной генетики в Университете Восточной Англии Кок ван Остерхоут. Он отметил, что Россия начала разработку вакцины для домашних животных.