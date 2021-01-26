Українські зірки зізналися, чим вони найбільше дратують коханих

Відносини в парі неможливі без дрібних суперечок та конфліктів. Проте іноді причини можуть неабияк здивувати і, іноді, насмішити.

У зіркових парах не обходиться без конфліктів або суперечок. У декого причиною цього є побут, а у декого – витрати. При цьому чоловіки зізнаються, що без жінок їм було б украй важко.

Дружина Олександра Стоянова та прима-балерина Катерина Кухар не раз випробовувала на міцність не лише нерви, а й гаманець свого чоловіка. При цьому сам танцівник балету не може відмовити коханій дружині у новій покупці. За його словами найбільше купує його дружина одягу та різних прикрас. Найдорожчим подарунком, який отримала Катерина Кухар став новий автомобіль. Проте Олександр Стоянов не подумав навіть лишати дружину без новорічного подарунка. У свою чергу сама балерина пообіцяла показати йому чек з сумою подарунка.

Не менше витрачає на покупки і народна артистка України Ольга Сумська. Проте скуповує вона не одяг і прикраси, а тканини. Нещодавно зірка випустила авторську колекцію одягу. Тож без нових тканин їй ніяк не обійтися. При цьому, як зізнається сама Ольга Сумська, її чоловіка, Віталія Борисюка, така кількість мішків з тканинами вдома дуже дратує. Проте він не сильно дорікає дружині. адже любить і розуміє.

Свариться зі своєю зірковою дружиною Надею Дорофєєвою і артист Володимир Дантес. Як зізнався співак, його найбільше дратує те, що його дружина недоїдає все, що чоловік їй кладе на тарілку. При цьому від розміру порції це аж ніяк не залежить. Але незважаючи на це, співак вважає, що саме через сварки та суперечки вони і є ідеальною родиною.

Дратують своїх коханих й Ірина Білик та Настя Каменських. А причина в цьому – інші чоловіки. Ірина Білик зізналася, що її чоловік влаштовує їй вдома справжній допит про тих, хто підходив до співачки і цілував її. При цьому Ірина Білик зізнається, що у неї багато друзів-чоловіків з різних гуртів і просто сольних виконавців.

Саме через це скаженіє іноді і чоловік Настя Каменських репер Потап. Він зізнається, що настя чудова жінка і господиня, але коли бачить поруч з нею іншого чоловіка, відверто говорить про те, що йому це дуже неприємно.

Декому з зірок навіть вдається вивести коханого з рівноваги побутовими дрібничками. Приміром, співачка Світлана тарабарова зізнається, що вони з сином часто розкидають вдома речі. При цьому прибирає за ними чоловік артистки.

А от чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян зізнається, що шаленіє через те, що його дружина дуже любить стягнути шматочок їжі з пательні просто перед подачкю страви на стіл.

Якби там не було, але саме за такі речі чоловіки і обожнюють своїх зіркових зірок і можуть їм багато чого пробачити.