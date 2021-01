Вздувшийся Тимур Турлов и его Фридом Финанс стирают грань между лохами и партнерами

В жизни «ушлого маклера» Тимура Руслановича Турлова, как отмечает сам герой сотен проплаченных публикаций, не все шло гладко. И детишкам бы он не пожелал своей карьеры. Казалось бы — почему Тимур Турлов выдает такие перлы? Все просто: Тимур Русланович Турлов множество раз находился на грани посадки на солидный срок и спасали его лишь «связи», умение договариваться и, конечно же, удача. Без удачи Тимуру Турлову была уготована тесная камера с маленьким, в лучшем случае, окошком…

После обстоятельной статьи Родди Бойда зашевелились не только акции Freedom Holding, материнской компании Freedom Finance Турлова Т.Р., но и сам Тимурка. Правда не сразу. Первые пару-пять дней он молчал, потом вылез в публичное пространство и начал рассказывать, что «выход на плоскость — верный признак грядущего роста», рассказывать о консолидации прибыли и прочий такой чудесный бред. Одновременно юристы Фридом Финанс стали рассылать письма в новостные ресурсы, в которых говорилось, что статья Родди Бойда неправдивая, потому что… ну она не нравится Тимуру Турлову и его команде. Мало того, лично Тимур Турлов пытался назвать журналиста «медведем», который якобы заинтересован в снижении акций пузыря Фридом Финанс.

Полное отсутствие возражения по фактам, изложенным в статье «Freedom Holding: After ‘Borat,’ the Silliest Kazakh Import of the Century» («Самый тупой продукт Казахстана, после Бората»), элегантное требование удалить перевод статьи без малейших намеков на возражение — лучшее доказательство того, что Тимур Турлов и те, кто за ними стоит попались. А значит мы с удовольствием продолжим наше повествование о Freedom Finance. Тем более, что эта лавка заняла все города и городки постсоветии, а значит клиенты должны знать риски — не только из буклетов Фридома, где мелким шрифтом написано, что все может пропасть.

С этого момента мы продолжаем наш очень вольный перевод статьи Родди Бойда с комментариями, если понадобится.

Есть такая интересная свалка на свете — чудовищно независимая страна Белиз. Не хочется сказать ничего плохого о ней, но пару фактов знать нужно. Благодаря тому, что страна имеет либеральную финансовую систему, удобный паспорт и государственный английский язык, Белиз приобрел славу пенсионерского отстойника для сомнительных личностей. Кажется, Белиз еще и рекордсмен по числу проституток в доле населения. Надо ж чем-то заняться пенсионерам.

Пенсионер Тимур Турлов также зарегистрировал здесь компанию, FFIN Brokerage services. Последняя компания, прикрытая благочестивыми фиговыми листами законодательства Белиза, имеет право 93 дня пользоваться депозитами размещенными через Freedom Finance. Это по крайней мере необычно в практике брокерских контор всего мира. Но о чем обычном можно говорить, если основными клиентами Тимура Турлова являются русские, казахи, украинские и узбеки?

СЛИШКОМ ХОРОШИЕ ЗАРАБОТКИ ФРИДОМ ФИНАНС ТИМУРА РУСЛАНОВИЧА

Аналитики, читающие последний квартальный отчет Фридом Холдинга явно будут испытывать сложности пытаясь объяснить рост доходов компании. За шесть месяцев финансового года, до конца марта 2020, доход компании вырос до 47.83 миллиона, трижды перекрыв показатели прошлого года, дважды — весь 2019 налоговый год. Насколько же уникальна продемонстрированная маржа чистой прибыли в 38%? Самая прибыльная инвестиционная компания на Уолл-стрит, Goldman Sachs, в период инвестиционного пузыря 2006 года, показывала всего 25.3%.

Видимо, Тимуру Турлову удалось решить фундаментальную, вечную загадку делового мира: как многократно увеличить рост прибыли без одновременного увеличения расхода и риска. Бизнес, в среднем требует инвестиций, кадров, затрат и технологий — и обнадеживает доходом в полтора доллара на каждый доллар вложенный. До уплаты налогов и через года три-четыре. А Фридом Холдинг говорит, что затратив 75 центов мы получим три доллара дохода за несколько месяцев, причем не будем влазить в долги или делится акциями.

Все разнообразие таких компаний ограничено одним единственным экземпляром, а именно Freedom Holding. Даже такие звезды эффективного использования капитала, как Гугл или Berkshire Hathaway остаются в кильватере смелой кахахской финансовой компании.

СВЕРХЭФФЕКТИВНЫЕ ГНОМЫ ТИМУРА ТУРЛОВА

Другой показатель, по которому компания Тимура Турлова, Фридом Финанс опережает всех и вся — это личная продуктивность. В стадии агрессивного роста, который демонстрирует компания, типичным является низкий показатель прибыли на сотрудника, так как рост накладывает дополнительные затраты, которая не могут немедленно стать прибылью.

А вот у Фридом Финанс, который Тимуру Турлову очень хочется пиарить изо всех дыр, не так. В 2019 каждый из 1343 сотрудника и контрактника принес $81.649. В 2018 аналогичный показатель, но для 1141 сотрудника составлял $65.105. 202 новых сотрудника в 2019 году позволили компании утроить доход?



Тут мы прерываем течение мысли Бойда, чтобы дать дорогу собственному красноречию. Почему финансовый аналитик цепляется к «незначительным фактам», почему сравнивает Тимура Турлова с величайшими финансистами, которые не смогли достичь таких результатов? Почему скромный Тимур Турлов, который всего за каких-то десять тысяч долларов в месяц тянущий величайший финансовый стартап и подрабатывающий — вынуждено — показным миллионером на семинарах, не мог достичь таких высот?

Все просто. Родди Бойд подозревает Тимура Руслановича Турлова в болячке мошенничества, столь губительной для финансовых организаций из СНГ. Последующие статьи покажут, что Родди Бойд не ошибается в этом вопросе.