Как сеть АЗС БРСМ Нафта годами уклоняется от уплаты налогов на миллиарды гривен

Группа компаний БРСМ-Нафта, конечным бенифециаром которой является Андрей Биба, не чурается любых схем по уклонению от уплаты налогов.

В частности, речь идет о так называемых налоговых «скрутках», имеющих целью уменьшение налогового обязательства по уплате НДС, начисленного по продаже бизнесом одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого.

Сейчас, в сети АЗС БРСМ на системной основе происходит реализация топлива физическим лицам за наличный расчет, что в фискальном РРО проводится как безналичная реализация вида «Ведомость К.». Данная манипуляция позволяет аккумулировать через сеть АЗС значительные суммы наличности, проводить фиктивную реализацию документов на горючее различным выгодоприобретателям для оптимизации НДС и налога на прибыль. Аккумулированные наличные обменивается на безналичную с оптимизацией налогов выгодоприобретателями (недобросовестные налогоплательщики реального сектора и площадки, которые проводят скрутки — преобразование документов на топливо в документы на агропродукцию с возмещением НДС).

Примерный объем потерь государственного бюджета Украины от такой схемы примерно 704 миллиона гривен в год! Все компании, участвующие в сделке имеют признаки фиктивности, никому не известные, не имеют автопарков и зарегистрированы по адресам массовой регистрации.

В частности, вот ТОП-10 безналичных покупателей за первые месяцы 2020:

Кроме того, по схеме скрутки сейчас группа БРСМ выставила на продажу налоговый кредит в размере 1,3 млрд. гривен! Ниже приведена схема и участники сделки:

Если подытожить, то анализ деятельности группы компаний БРСМ показывает значительное использование различных незаконных схем уклонения от уплаты налогов. В совокупности, все эти схемы приводят к потерям бюджета Украины в размере 1.8 миллиарда гривен в год. Кроме того, уклонение от уплаты налогов формирует для группы компаний БРСМ незаконную ценовое преимущество в розничной торговле горючим в среднем 2,00 грн / литр, что дает возможность группе БРСМ создать недобросовестную конкуренцию.

Вероятно, что такие сделки, такие схемы да еще и с такими объемами должны заинтересовать компетентные органы, чтобы привлечь Андрея Бибу и его приспешников к ответственности и возместить многомиллиардные убытки в государственный бюджет Украины.

8 июня 2015 произошла масштабная техногенная катастрофа, вызванная взрывом топливного резервуара и последующим воспламенением нефтепродуктов на нефтебазе БРСМ возле села Крячки Васильковского района Киевской области, которая длилась 8 дней. В результате инцидента погибли 6 человек, серьезно травмированы 16 и тысячи пострадали. Ужасное событие всколыхнуло всю Украину. Как результат, по факту гибели людей при пожаре было открыто производство по ст. 275 УК Украины и по ст. 273 УК Украины. Позже, даже были задержаны фактического руководителя нефтебазы «БРСМ» — Юрия Шквира. По данным МВД, во время допросов работников предприятия уже установлено, что работы проводились без соблюдения правил безопасности путем смешивания бензина различных октановых чисел.

Обнаружив ряд нарушений и схем на предприятии, к проверкам подключилось Главное управление ДФС Украины. В комментарии к СМИ, первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины (ДФС) Сергей Билан заявил, что схема отмывания денежных средств, которая действовала в компании «БРСМ-Нафта», включала в себя так называемый фиктивный кредит и «известную схему с кассовыми чеками» . По его словам, схемой с кассовыми чеками пользуются некоторые недобросовестные сети автозаправочных станций (АЗС). «Кассовые чеки, которые оставляют покупатели, собирают, затем используют для формирования фиктивного кредита. То есть продают часть бензина за наличный расчет, а отчитываются, используя чеки », — сказал Билан.

«Установлено, что служебные лица одного из предприятий, которое входит в группу предприятий« БРСМ », а именно, ООО« Укртрансоил-2009 «, в период 2014-2015 годов совершили противоправные действия, следствием которых стала неуплата в бюджет налогов на общую сумму почти 230 млн гривен. В том числе 188 млн грн акцизного налога не уплаченные при производстве и реализации моторного топлива ».» — именно таким был вывод проверки ДФС в 2015 году, о чем свидетельствуют официальные сообщения.

Что произошло потом? Уже осенью 2015 о новых подробностях в уголовном производстве не упоминается, а позже появляется новость, что Генеральная прокуратура искусственно затягивает следствие. Одной из причин СМИ называют коррупционную составляющую и связывают с влиятельными политиками — Эдуардом Ставицким и Андреем Бибой.

Следующая новость в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компании «БРСМ-Нафта» появляется осенью 2016 года. На главном сайте ДФС Украины отмечается, что все следственные действия осуществляются в рамках проведения досудебного следствия в уголовном производстве, начатом по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов. Обыски, которые сотрудники следственных подразделений ДФС провели на АЗС и нефтебазах, принадлежащих субъектам хозяйственной деятельности группы «БРСМ-Нафта», осуществлялись на основании постановлений Октябрьского районного суда г.. Полтавы от 04.04.2016 и 08.04.2016. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

В ноябре-декабря 2016 года правоохранители остановили работу 96 из 173 АЗС БРСМ-Нефти в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов. Однако к началу лета 2017 74 АЗС из 96 остановленных станций полностью восстановили работу. Руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины Евгений Бамбизов указывал «Мы серьезно проверяли сети, которые реализуют нефтепродукты. Я думаю, вы слышали, что были начисления по предприятия «Стейт Оил», которые входят в компанию БРСМ. 2,4 млрд. грн. мы доначислили и на сьогоднишиний день прошли все три судебные инстанции и отстояли свою правоту в судах. ».

Действительно, после долгого апелляционного и кассационного обжалования по искам от БРСМ-Нефти по обжалованию налоговых уведомлений — решений, в декабря 2017 года Высший административный суд Украины вынес решение по делу №810 / 4438/16, согласно которому ООО «Стейт Оил» (управляющая компания оперативной деятельности сети АЗК БРСМ-Нафта) должно было доплатить 1,8 млрд. грн налога на прибыль и акцизного налога.

Однако, все можно решить, имея деньги и даже отменить в апелляции решение Высшего суда административного Украины. Высший административный суд лишь частично отменил постановление апелляции (отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Стейт Ойл» судами 1-й и апелляционной инстанции признал законной, а решение апелляции о частичном их удовлетворения — подлежащим просмотра) и направил дело на новое рассмотрение в апелляции исключительно в этой части. Зато, 6 марта 2018 Киевским апелляционным административным судом принимается постановление, которое полностью отменяет все предыдущие решения и удовлетворяет в полном объеме иск ООО «Стейт Ойл». И как не пытался Офис крупных налогоплательщиков ДФС Украины обжаловать незаконное постановление, даже с привлечением Генеральной прокуратуры Украины, которая подала заявление о пересмотре постановления от 6 марта 2018 по вновь открывшимся обстоятельствам, к сожалению, везде были судебные отказы.

Отметим, что по данным Государственной фискальной службы, по состоянию на 1 декабря 2017 долг ООО «Стейт Оил» по уплате налогов в общегосударственный бюджет составил 2,09млрд грн, а в местные — 393 млн грн. Кроме уклонения от уплаты налогов, ДФС официально инкриминирует должностным лицам группы компаний «БРСМ-Нафта» (руководителям «Стейт Оил», «Бел-Ойл», «Парком Транс», «Нефтетрейд-2015», «БРСМ-Нафта» и другим юрлицам ) незаконное массовое изготовление топлива на нефтебазах и его реализацию в розничной сети. Об этом говорится в обнародованных материалах расследования ДФС.

В декабре того же 2017-го года группа БРСМ-Нафта изменила оператора АЗС: вместо ООО «Стейт Оил» новым арендатором и оператором розничной сети стала компания ООО «Евро Пауэр». СМИ связывают это с попыткой избежать от уплаты большого налогового долга

Весной 2018 на официальном сайте Офиса крупных налогоплательщиков ДФС появляется информация, что по результатам 9 документальных проверок виявивлено потери бюджета в размере более 1,2 млрд грн. Наибольшие суммы недоплаты установлено по АЗС «ОККО» и «БРСМ». В то время вопрос доначисления акцизного налога сетям АЗС оспаривается в судах. Несмотря на скандальную историю с неуплатой многомиллиардного долга БРСМ-Нефти, Верховный Суд в феврале 2019 отказался удовлетворить кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы) на решение суда об отмене штрафов и доначислений налогов на общую сумму в 2,3 млрд грн экс -оператора БРСМ-Нафта — компании ООО «Стейт Оил». Коллегия судей решила, что «состав налогового правонарушения не доказан».

Стоит заметить, что 22 июня 2020 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу заместителя генпрокурора Украины и оставил без изменений постановление Шестого апелляционного админсуда от 16.09.2019, которым Генпрокуратуре — из-за неуплаты судебного сбора — было возвращено заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Киевского апелляционного админсуда от 06.03.2018 по делу №810 / 4438/16. Все вышеизложенное показывает, что функционеры «БРСМ-Нафта» постоянно пользуются схемами по уклонению от уплаты налогов.

Сеть БРСМ основана в 1995 г. Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007 г.. Е.Полищук продал свои 50% акций сети Эдуарда Ставицкого. За время работы последнего в правительстве с 2010 по 2013 сеть БРСМ выросла в 5 раз (с 26 до 130 АЗС). После взрыва АЗС компании в Переяслав-Хмельницком (апрель 2014 г.) и волны расследований о причастности к этому бизнесу Е. Ставицкого, его доля перешла «Фриз Оил Групп», а оба акционера выехали за границу, где находятся до сих пор. С 2016 года партнеры разделили бизнес пополам и на тот момент каждом отошло по 63 АЗС.

Руслан Якушев