Стрелявшему по НАБУинам судье-взяточнику не удалось закрыть дело

Высший антикоррупционный суд не вернул обвинительный акт по обвинению бывшего судьи Малиновского районного суда города Одессы Алексея Бурана и его сообщника Андрея Селихова, которых Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняют в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 20 января принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«В удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого, адвоката Широковского А.В, о возвращении обвинительного акта прокурору – отказать», – говорится в решении.

Как известно, 21 октября 2019 года ВАКС изменил Бурану и Селихову меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. Позже суд продлевал им обязанности.

Напомним, 29 марта 2016 года НАБУ пыталось задержать судью Бурана, подозреваемого в получении взятки в размере 500 тысяч гривен за вынесение решения в пользу одной из сторон судебного производства. Буран открыл огонь из пистолета по детективам НАБУ и скрылся. 31 марта того же года Верховная Рада дала согласие на задержание и взятие под стражу Бурана. В апреле 2016 года судью-стрелка арестовали, а в июле ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза убийством работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).

Ранее Верховная рада сняла неприкосновенность с судьи Бурана. С 2017 года его дело находится в суде.