Ермак решил обзавестись собственной гвардией

В ближайшее время в Верховну Раду внесут законопроект о переподчинении Главного управления разведки из Минобороны в Офис Президента.

Законопроект разработан под главу ОП Андрея Ермака для того, чтобы усилить его позиции и влияние. Ждём новой серии “Властелина колец”. Идею родил и протолкнул Валерий Кондратюк. Идея дурацкая, так как ОП неконституционный орган. Но власти мало не бывает. Да и страшно уже становится. ГУР в свое время сыграл значимую роль в Оранжевой революции. Ермак теперь опасается. Да и хочется личную гвардию поиметь. Надо полагать, что это только первый шаг. Затем в прямое управление ОП включат Службу внешней разведки Украины, разведку Погранвойск. В ОП хотят слушать всех и чтобы их никто не слушал. Странные ребята. Никак не поймут, что их всех слушают постоянно и тщательно. Ребята из НАБУ. Для Посольства США в Украине. И когда шабунинская Кристина Квин вернется домой и придет новый Посол — эта информация станет приговором. А влажные мечты Ермака командовать военными разведчиками … это мечты дорвавшегося до власти мелкого мошенника.

“ОРД”