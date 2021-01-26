Соратники Навального объявили о новых акциях протеста по всей России

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, который находится под арестом, объявили о проведении новых акций в поддержку политика в конце месяца.

Об этом сообщил руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков в Twitter.

Он сообщил, что акции в поддержку Навального запланированы на 12:00 31 января во всех городах России.

По словам Волкова, такая дата выбрана неспроста: 2 февраля состоится судебное заседание по делу Навального, поэтому его соратники хотят провести митинги ближе к этому событию.

«Ближе к суду — мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить. Почему в 12? Начинали в 14, световой день заканчивается рано, а энергии и желания гулять еще много», — пишет Волков.

В тех городах России, где есть штабы оппозиционера, будут предложены маршруты для митингующих, в остальных населенных пунктах — предлагают координировать шествия на месте.

У Навального советуют выбирать более длинные маршруты, которые будут завершаться на главной площади города. При этом соратники оппозиционера пообещали позже дать указания касательно Москвы.

«Почему выходить снова? Потому что повод никуда не пропал. А опыт 23 января показал, что свободные люди гораздо сильнее страха (единственного оружия Путина)», — добавил Волков.