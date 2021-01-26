Топ-5 найекономічніших дизельних автомобілів

Складено рейтинг найбільш економічних дизельних автомобілів, що не спустошують гаманці своїх власників.

Renault Duster

Єдиний позашляховик в бюджетному сегменті з мінімальною витратою палива – 4,6 л. Найпотужніша комплектація оснащена дизельним турбованим мотором dCi (1,5 л), коробкою 6-EDC (QuickShift) і приводом 2WD.

Citroen C3 III

У 2016 році після модернізації автомобіль отримав дизельний 1,6-літровий мотор BlueHDi потужністю 75 к. с. Розробники запевняють, що максимальна швидкість становить 170 км/г, а його витрата в змішаному циклі – 3,7 л.

Peugeot 208

Дизельна модель, що одержала високі оцінки в Європі. Дизельна лінійка моторів представлена чотирма варіантами півтора і 1,6-літрового агрегату BlueHDi потужністю від 75 до 120 к. с. Найбільш економічний агрегат – 100-сильний BlueHDi, який на трасі витрачає 3,2 л палива.

Seat Arona

У 2019 представлений в двох варіантах: 1,6-дизельний агрегат TDI потужністю 95 і 115 к. с. Остання модифікація виявилася найекономічнішою – автомобіль витрачає всього 4,1 л палива.

Kia Sportage

Дизельна серія представлена трьома турбованими агрегатами потужністю від 115 до 180 к. с., об’ємом 1,6 і 2 літри. Найекономічнішим залишається 1,6-літровий CRDi потужністю 136 к. с., який при їзді по трасі витрачає всього 5,4 л.