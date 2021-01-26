Роман Косинский — яркий пример «кровавого» схематоза

В 2014 году после победы Революции Достоинства украинцы имели надежду на создание истинно европейского государства – честного, прозрачного и социально ориентированного. Но не все были готовы работать по правилам.

Одним из ярких примеров схематоза, пришедшего на крови героев Майдана, является Роман Косинский, который после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины стал помощником народного депутата, одного из лидеров Блока Петра Порошенко Артура Герасимова.

Биография Косинского до 2014 года ничем не примечательна. Работал в структуре Министерства внутренних дел до 2008 года, но потом сменил профиль деятельности и стал налоговиком, причём очень даже успешным. В течении 6 лет он постепенно поднимался по карьерной лестнице, и до 2014 года стал первым заместителем главы Дарницкой налоговой города Киева. Там и состоялась встреча нашего «героя» с будущим шефом – Артуром Герасимовым.



Артур Герасимов

Нужное знакомство в налоговой можно объяснить в первую очередь тем, откуда же взялся сам политик Герасимов. В 2012 году он первый раз попробовал себя в политике, но не в качестве демократа-борца за Украину, а пытался избраться в Верховную Раду Украины под вывеской «Команды Сергея Шахова» в мажоритарном округе в Горловке Донецкой области. Сама фамилия Шахова в те же года стала достаточно известной на территории Украины. По многочисленным данным, документам и журналистским расследованиям, Шахов был одним из королей обнала грязного кэша Януковича и приближённых к нему лиц, таких как Пшонка, Арбузов, Клименко и другие. Благодаря этому никому неизвестный обнальщик решил влить средства в политику, и в 2012 году вместе со своей молодой командой накрыть округа в Донецкой и Луганской области. Но этого не случилось. Вместо мечты о депутатских мандатах и власти, случился полный пшик. Ни один член команды не смог выиграть выборы. Тем не менее, это не помешало их отношениям. Все дальше двигались своим путём, и Герасимов, как соратник Шахова, обзавёлся нужными знакомствами для решения финансовых вопросов, одним из которых стал Роман Косинский. Уже в 2014 году Герасимов стаёт одним из ближайших соратников новоизбранного президента Украины Петра Порошенко, и естественно, также получает путь к дерибану государственного бюджета. Туда же он и подтянул Косинского, сделав его своим помощником. Интересно, что Косинский получил работу помощника-консультанта народного депутата несмотря на принятый Закон «Об очищении власти», хотя в период 2013-2014 годов он занимал должность заместителя начальника налоговой Дарницкого района города Киева. Вышеуказанный Закон в статье 3 запрещает занимать государственные должности лицам, которые в период с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014 года занимали должности в том числе и заместителей отделённых органов налоговой службы. Соответственно, инициируемый и внедрённый на то время провластной партии Блок Петро Порошенко Закон нарушался одним из лидеров партии – Артуром Герасимовым. Зачем? – это очевидный вопрос, на который имеется весьма логичный ответ.

Определённо Косинский стал одним из близких соратников Артура Герасимова не просто так. Как уже указывалось, след политика идёт от банды обнальщиков. Поэтому, свой человек в налоговой был абсолютно необходимым. Как минимум для крышевания незаконного дохода, но как показал результат – ещё и для создания и реализации преступных схем новой «честной» власти, пришедшей на крови Героев Майдана. Вплоть до октября 2015 года Косинский проработал помощником-консультанта Герасимова, но в дальнейшем в его карьере происходит неожиданный поворот. Его назначают на должность советника главы Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как так случилось? Вот тут наша история и возвращается в 2012 год, когда Герасимов баллотировался под флагом «Команды Шахова». После Революции Достоинства, сам Сергей Шахов с обычного Стахановского парня, выросшего в 1990-х, превратился в патриота Украины. Начал помогать фронту, ездить на фронт и так далее. Конечно же всё это было сделано не с чистых побуждений, а ради сближения с предыдущей властью во главе с Петром Порошенко. На внеочередных выборах 2014 года, Шахов в очередной раз попытался завоевать доверия народа в городе Северодонецк, который на то время уже стал административным центром Луганской области. Но и тут не повезло, северодончане выбрали депутатом Евгения Бакулина. Сам Бакулин фигура очень интересная – именно он был одним из руководителей схемы по покупке так называемых «Вышек Бойко». Несмотря на политические разногласия, Генеральная прокуратура несколько раз закрывала уголовные дела на Бакулина, власти помогали также узаконить украденные элитные земли. Как результат – Бакулину дали сбежать в Россию, и как остальных топов Януковича до сих пор ищут.

В любом случае, поражение Шахова не означало для него конец политической карьеры. Благодаря старой дружбе с Артуром Герасимовым, ему получилось стать приближенным к Петру Порошенко. Хотя, конечно сам Пётр Алексеевич никогда не светил этим знакомством – оно было весьма влиятельным для Луганской области.



Фото с поездки Порошенко на Луганщину (крайний справа – Сергей Шахов)

В конце 2015 года высшие чины власти решили поставить своего смотрящего на Луганщине. Выбор пал на помощника Герасимова Романа Косинского, ведь он был хорошо известен как для местной элиты в лице Шахова, так и был доверенный ближайшему соратнику Порошенко Герасимову.

С октября 2015 года Косинского назначили советником Главы Луганской областной администрации Георгия Туки. При поступлении на работу, Косинский предоставил декларацию о доходах (в то время ещё не электронную). В ней было указано, что всего за 2015 год он заработал 75 тысяч гривен, при этом в собственности имел автомобиль Toyota Highlander 2012 года выпуска и квартиру общей площадью 114 кв. м.

В дальнейшем его декларация ничем не примечательна, даже наоборот, несмотря на новые назначения, Косинский год за годом беднел – продал Тойоту, купил на 4 года старее Фольксваген, постоянно имел одну и ту же отложенную сумму 708 тысяч гривен, но это не помешало его семье в 2019 году стать собственниками квартиры в Киеве общей площадью более 160 кв. м. И это несмотря на то, что доходы Косинского никогда не были заоблачными Его средняя зарплата в течении 2016-2019 гг. колебалась от 200 до 400 тысяч гривен в год. То есть, от 17 до 34 тысяч ежемесячно. Конечно, за такие средства вряд ли получиться купить 160-метровую квартиру в Киеве, но в Косинского это получилось. К самой стоимости квартиры также есть вопросы- согласно с указанными в декларации данными, она стоит 2 миллиона 800 тысяч гривен или 16 тысяч гривен за квадратный метр, но в 2019 году таких цен на недвижимость уже не существовало в Киеве.

Всё же покупка 160-метровой квартиры в Киеве по заниженной стоимости чиновником, который за последние 5 лет официального не заработал даже на половину стоимости жилья является верхушкой айсберга.

Читайте также: Жена Порошенко возмутилась, что ветеран назвал ее мужа тварью и обматерил по-русски

В апреле 2016 года Косинского назначают уже заместителем главы Луганской областной государственной администрации. На то время её возглавлял друг Петра Порошенко – Юрий Гарбуз, который прославился тем, что за 2.5 года работы на должности, на рабочем месте был только 40 дней.

После этого Косинского ожидал карьерный взлёт. В июле 2017 года его назначают на должность первого заместителя руководителя государственного предприятия «Автомобильные дороги». Мало кто знает о существовании такой государственной структуры, но она имеет огромное финансирование, и тесно работает с коррумпированным Укравтодором. Там и настали золотые времена Косинского, благодаря которым он имеет огромные квартиры, элитные машины и т.д.

Хотя в самой Луганской ОГА, наверное, забыли о том, что Косинский не работает заместителем Главы уже более 3 лет. На их сайте он значится как действующий зам.



Скриншот из сайта Луганской ОГА

После возвращения в Киев на новую должность в Косинского по истине наладились дела, ведь в Луганской области все поручения были выполнены, и Главой ОГА стал абсолютно подконтрольный человек – Гарбуз. Следующей целью было создать беспрецедентные коррупционные схемы в государственном предприятие «Автомобильные дороги», что и удалось сделать герою материала Косинскому.

О чём мы и расскажем в следующей части.

pravda.rv.ua