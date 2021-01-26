Александр Эйсмонт: директор ООО «Евротерминал» оказался беглым уголовником с румынским паспортом

ООО «Евротерминал», которое осуществляет таможенное оформление грузов в Одесском морском порту, последнее время не сходит со страниц СМИ и телеэкранов.

С одной стороны, новости позитивные – владельцы «Евротерминала» бодро рапортуют, что приступили к строительству подъездного железнодорожного пути к станции Одесса-Пересыпь. Пропускная способность ветки составит до миллиона тонн грузов в год. Также они всячески расписывают другие свои успехи: удобство пользования их услугами, поступления в бюджет, вклад в борьбу с коронавирусом и в инфраструктуру Одессы.

Но с другой стороны значительная часть публикаций посвящена тем вещам, о которых ООО «Евротерминал» предпочитает скромно умалчивать. Здесь и монополизация таможенного оформления грузов в Одесском морском порту, и коррупция, и схемы по занижению таможенных пошлин.

Отдельной строчкой стоят обвинения ушлых дельцов «Евротерминала» в том, что благодаря их деятельности и связям с руководством города единственный возможный проезд автомобильного транспорта, которым везут 80% грузов в порт, на таможенную территорию порта существует исключительно через территорию ООО «Евротерминал». И железнодорожная ветка, которую строят дельцы и которой так хвастаются, только упрочит монопольное положение ООО «Евротерминал».

Чтобы читатель понимал о чем идет речь, кратко поясним. Через Одесский морской порт идут грузы как в Украину, так и из нее. Их объемы исчисляются десятками и сотнями миллионов тонн. И со всех этих грузов взымаются таможенные платежи. Для того, чтобы оформить ввоз или вывоз груза, его владелец должен оформить документы на таможне и заплатить все положенные сборы. Обычно это делается на таможенном терминале, расположенном максимально близко к точке отправки или приемки груза. Закон не обязует работать с каким-то конкретным таможенным брокером, между ними существует жесткая конкуренция. Но владельцы ООО «Евротерминал» придумали гениальную схему по завлечению клиентов.

Ее суть проста, как и все гениальное. ООО «Евротерминал» расположен так, что в порт можно завезти груз, равно как и вывезти его из порта, только через территорию «Евротерминала». Других вариантов попросту нет. Это и называется монополия. Кроме того, на самой таможне настойчиво рекомендуют импортерами и экспортерам работать исключительно с ООО «Евротерминал». Нет, принуждать не принуждают. Но у тех, кто рискнет отказаться от предложения, начинаются непонятные проблемы: то документы теряются, то груз почему-то застряет на таможне на насколько недель. Так что выбор очевиден. У дона Корлеоне это называлось предложением, от которого нельзя отказаться.

Наши слова о монопольном положении на рынке – не фантазия. Это подтверждает, например, решение Антимопольного комитета Украины, который оштрафовал ООО «Евротерминал» за злоупотребление монопольным положением при пропуске транспортных средств на территорию Сухого порта, расположенного на проезде в Государственное предприятие «Одесский морской торговый порт», на 5,4 миллиона гривен. Верховный Суд поддержал решение АМКУ. Кстати, почему на въезде в государственный морской порт вырос частный под названием «Сухой порт», полностью перекрывший доступ к первому, осталось до сих пор не выясненным.

ООО «Евротерминал» зарегистрировано на кипрские компании «Нортингтон Холдингс Лимитед» и «Кравенплейт Лтд». Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом. В 2001 году итальянская полиция задерживала Жукова по подозрению в незаконной торговле оружием. Его дочь Дарья является подругой жизни российского миллиардера Романа Абрамовича, которого считают одним из кошельков Владимира Путина.

Что касается Ангерта, то итальянская полиция называла его членом международной преступной группировки, которым руководит бывший одессит Леонид Минин. По данным «Слидство.Инфо», охранником Минина ранее был мэр Одессы Геннадий Труханов, известный тогда как Генадиас Озопулос. Так что ООО «Евротерминал» весьма непростая компания и говорить о ее прозрачности и честности вряд ли стоит. Как и верить пиару самих «евротерминальщиков».

С 2017 года ООО «Еротерминал» возглавляет Александр Викторович Эйсмонт. О нем известно удивительно мало. Так, можно отыскать упоминание, что пришел он на должность генерального директора компании с поста руководителя ООО «Південьтеплопостач», где, по данням ресурса ua-region.info, был единственным работником. Руководил сам собой.

Да и профиль у компании был совершенно другой: среди прочего, например, производство пара, горячей воды и кондиционированного воздуха. Весьма странный карьерный взлет – от руководителя явно липовой конторы, в которой он был и директором, и всем штатным персоналом, до генерального директора монополиста, который контролирует 99% грузов в Одесском морском порту.

Кроме этого, Александр Эйсмонт является бенефициаром еще двух фирм: «М’ясна індустрія» и «Інтерпродгруп».

Что ж, придется присмотреться к этим фирмам. И тут нас ожидает сюрприз! Оказывается, ООО «Південьтеплопостач» находится в санкционных списках СНБО, Минфина США, Канады, ЕС, Австралии, Великобритании и Японии в связи с войной РФ против Украины.

Логичного объяснения такому факту у нас нет. Ибо как можно логично объяснить факт попадания под международные санкции фирмы, в которой трудился один человек и которая производила пар и горячую воду? В этих же санкционных списках находятся и две другие фирмы Александра Викторовича. У нас так же нет логичного предположения, почему ООО «Мясная индустрия», основным видом деятельности которого является сдача в аренду недвижимости, и ООО «Интерпродгруп», которое в качестве основного вида деятельности указывает «Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами», попали под санкции. Это мог бы прояснить их бенефициар Эйсмонт, но он хранит по этому поводу молчание.

О том, что в тех же самых санкционных списках находится и ООО «Евротерминал», кажется, упоминать не надо. Об этом неоднократно писали в СМИ, да и почему-то это не удивляет.

Ну и еще немного о санкциях, связанных с войной РФ против Украины и о Александре Эйсмонте. Последний также является действующим физическим лицом-предпринимателем и так же пребывает все в тех же семи санкционных списках.

Наверное, в ООО «Евротерминал» присутствие топ-менеджера в санкционных списках является главным условием приема на работу. Хотя ирония довольно грустная.

А вот тот факт, что других упоминаний, кроме явно заказных имиджевых статей, в сети не удается отыскать, настораживает. И беда совсем не в том, что нет компромата. Беда в том, что нет ничего вообще. Это говорит только об одном: Интернет тщательнейшим образом зачищен. Вычистили полностью все. Не смогли убрать только информацию из государственных реестров, которую мы уже упоминали. Ну и, естественно, оставили явный пиар.

Единственный материал, в котором Александр Эйсмонт упоминается не хвалебном ключе и который удалось отыскать, касается не его лично, а печального известного народного депутата Украины банкира Бориса Приходько.

Это статья «Приходькові мільярди» загубились під (Рябо)шапкою», размещенная на сайте naspravdi.today. Да и то не совсем понятно, идет ли в ней речь о Александре Викторовиче Эйсмонте из ООО «Евротерминал» или это просто однофамилец.

Однако то, что его авторы публикации связывают с группировкой Ангерта-Галантерника-Труханова, говорит в пользу версии, что Александр Эйсмонт из материала о Борисе Приходько и директор ООО «Евротерминал» Александр Эйсмонт – одно и тоже лицо. Но тогда получается, что руководит монополистом, подмявшим под себя грузоперевозки в Одесском морском порту, гражданин Великобритании.

Хотя для фирмы, владельцы которой теряются в оффшорных дебрях, это неудивительно. Удивительно для Украины, отдавшей стратегические ворота страны в управление оффшорной компании, замешанной в финансировании терроризма и прославившейся недоплатой миллионов в бюджет страны. Хотя на самом деле это как раз никого и не удивляет в современной Украине. К сожалению.

Олег Бойко

Антикор