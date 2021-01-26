Под ОП привезли «рояль» и поздравили Зеленского с Днем рождения

Поскольку, президент Украины Владимир Зеленский является мастером игры на «рояле», ему следовало бы не отвлекаться от этого занятия.

Об этом в ходе сегодняшней акции протеста против повышения тарифов заявил один из активистов. Видео опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Кто-то из протестующих привез к ОП этот музыкальный инструмент.

«На рояле он большой специалист играть, большой мастер. Но обстоятельства сложились так, что он не может полностью себя этому посвятить, поскольку он, говорят, еще и вроде бы как президент. Господин Зеленский, занимайтесь тем, что у вас получается. С днем рождения!», — сказал активист.

После этого зазвучали цитаты из выступлений президента и его сценического персонажа. Люди зажгли файеры.