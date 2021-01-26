Против Джулиани подали иск на $1,3 млрд за заявления о фальсификации выборов

Против адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани подали иск на 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что иск против Джулиани подала компания из Канады под названием Dominion. Она требует компенсации за нанесение ущерба деловой репутации заявлениями о том, что фирмой якобы владеют «венесуэльские коммунисты», а на ее мощностях (машинах) вносились искажения в окончательные результаты голосования на выборах.

В заявлении говорится, что подобные слухи в СМИ распространял именно Джулиани, однако в то же время он не указывал соответствующих фактов в судебных исках.

В компании подчеркивают, что адвокат Трампа продолжал клеветнические заявления и после того, когда получил письмо с требованием прекратить подобные действия.

До этого компания уже подавала в суд на адвоката штаба Трампа, которая тоже рассказывала о похищении голосов на президентских выборах.