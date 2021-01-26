7 рослинних продуктів, що забезпечать вас вітаміном Е

Вітамін Е – це жиророзчинний вітамін. Існує декілька форм цієї поживної речовини, але лише одна з них, яка зветься альфа-токоферол, використовується організмом людини. Він діє, як антиоксидант, борючись зі шкідливим впливом вільних радикалів, що можуть пошкодити ваші клітини, пише Жіночий світ з посиланням на ETimes.

Вільні радикали можуть сприяти розвитку раку, втраті зору та ряду інших хронічних захворювань. Вітамін Е також підсилює імунну функцію і запобігає утворенню згустків в артеріях, які можуть стати причиною серцевого нападу.

Існує ряд рослинних джерел цієї важливої речовини, які можуть вживати практично всі. Ось кілька продуктів, які можуть забезпечити вас вітаміном Е:

Насіння соняшника. Насіння соняшнику багате на вітамін Е і може послужити чудовою закускою. Люди можуть додавати його у йогурт, вівсянку або салати. У 100 г насіння соняшнику міститься 35,17 міліграма вітаміну Е. Насіння соняшнику також містить різноманітні поживні речовини та можуть допомогти вам отримати достатню кількість клітковини, щоб зберегти здоров’я травної системи.

Мигдаль. На кожні 100 г порції мигдалю припадає 25,63 мг вітаміну Е. Ви можете їсти смажений мигдаль, додавати його у каші і хлібобулочні вироби або навіть пити мигдалеве молоко. Мигдаль також багатий на білки, клітковину, калій та магній.

Авокадо. Авокадо – це універсальний фрукт, який містить дуже мало цукру та багато корисних речовин. Зі 100 г авокадо можна одержати 2,07 мг вітаміну Е. Порція такого ж розміру також містить 10 мг вітаміну С, що робить його корисним доповненням до багатьох страв та закусок. Крім того, авокадо містить калій.

Шпинат. Це одне з найкращих джерел кількох важливих поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали, клітковина та залізо. Всього півсклянки сирого шпинату може забезпечити вам 16% денної норми вітаміну Е. Ви можете їсти шпинат сирим або просто додавати його в салати.

Бадилля буряка. Хоча більшість людей їсть страви з буряка, не всі знають, що його бадилля також можна їсти. Його можна додавати у салати чи просто пасерувати на олії. У 100 г порції приготованого бадилля буряка міститься 1,81 мг вітаміну Е.

Гарбуз. Гарбуз – це смачний овоч, який часто використовують для приготування традиційних осінніх та зимових страв. У 100 г гарбуза міститься 1,29 мг вітаміну Е. Також він може забезпечити вас вітаміном А, вітаміном С, клітковиною та калієм.

Рослинні олії. Рослинні олії, такі як соняшникова олія, оливкова олія – ​​найкращі джерела вітаміну Е. Ви можете використовувати їх для смаження, запікання чи просто заправляти ними салати.