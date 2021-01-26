Наследники Босова выиграли суд против нового претендента на его состояние

Мать бизнесмена Дмитрия Босова Людмила и четверо его сыновей от первых двух браков, а также третья жена Катерина Босов выиграли судебный спор против Яны Толстой. Женщина утверждала, что родила от погибшего предпринимателя внебрачного сына.

Одинцовский городской суд Московской области 21 января рассмотрел иск наследников Босова, поданный в декабре, к новому претенденту на активы бизнесмена. Яна Толстая заявила, что действовала в интересах своего сына Артема Вергуна. По словам женщины, ее сын имеет право на наследство, поскольку якобы является внебрачным несовершеннолетним ребенком Босова. Это подтвердил источник РБК. Суд признал, что Вергун не может претендовать на долю.

Главный вопрос после самоубийства угольного миллиардера

Новый претендент на активы Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае 2020 года, объединил на некоторое время других наследников. Однако, несмотря на координацию действий, между ними продолжаются судебные разбирательства.

Третья жена Дмитрия Босова Катерина решила увеличить свою долю до 77% в группе Alltech, контролирующей угольную компанию «Сибантрацит». Босову в группе принадлежали 86,57% ценных бумаг. Доля в размере 43,28% отошла вдове 18 августа, через три месяца после того, как бизнесмен покончил с собой. Оставшиеся почти 43% компании признали наследственной массой, которую распределили среди всех близких родственников миллиардера, включая Катерину и ее несовершеннолетнюю дочь.

Однако в ноябре Одинцовский городской суд удовлетворил иск матери миллиардера Дмитрия Босова Людмилы и его четырех сыновей от первых двух браков к Катерине о половине доли бизнесмена в Alltech. Вдова попыталась оспорить решение, заявив, что покойный супруг смог сохранить контроль над группой за счет продажи ее личного автомобиля Bentley Continental GT V8 S.

Она объяснила, что до момента заключения брака с Дмитрием доля Босова в уставном капитале Alltech составляла всего 66,5 тысячи рублей. Однако в ноябре 2017 года Босов внес в уставный капитал компании 8,768 миллиона рублей. Таким образом, он вырос до 10,128 миллиона рублей. При этом участие в допэмиссии Босов провел за счет продажи Bentley, который Катерина приобрела до брака. Она также заявила, что свою долю Босов оплатил с общего с супругой счета.

Привлекательные активы

У Катерины также развязался конфликт с бывшим партнером Босова Александром Исаевым. С 2014 года Исаев стал равноправным партнером Дмитрия, основавшего «Востокугль». Они владели по 50% в компании, но в апреле 2020 года, незадолго до смерти, Босов уволил Исаева со всех постов в «Востокугле», публично обвинив в хищении и сговоре с конкурентами. Его доля отошла самой компании. В августе Исаеву через суд удалось восстановить свои права на половину бизнеса в компании. Наследники Босова подали апелляцию и на это решение. При этом незадолго до смерти Дмитрия, 30 апреля, Исаев возглавил угольный проект (Эльгинский проект) близкого к Ростеху Альберта Авдоляна.

Партнеры Ростеха претендовали более чем на 90% в порту «Вера», половина которого принадлежит наследникам Дмитрия Босова. Через «Порт Вера Холдинг» (ПВХ) Ростех с партнерами владеет 50% порта. При этом, чтобы избежать потери крупнейшего актива «Сибантрацита», наследники Босова начали банкротить управляющую портом компанию «Востокуголь». Наследникам потребовался бы могущественный партнер, чтобы одолеть спор с оппонентом такого уровня.

В конце прошлого года стало известно, что стороны договариваются о мирном урегулировании спора. Они обратились на судебном заседании с письменными ходатайствами о том, чтобы отложить судебное разбирательство. ПВХ могут получить этот порт, а также Огоджинский угольный комплекс в Якутии, возместив наследникам погибшего бизнесмена исторические затраты.

Наследники миллиардера в обмен должны получить сумму более 10 миллиардов рублей на строительство порта и угольного комплекса. Однако, по информации источников РБК, в одно строительство порта «Вера» «Востокуголь» вложил 100–150 миллионов долларов (7,6–11,4 миллиарда рублей).

Помимо этого, знакомый Исаева сообщил, что, восстановив долю в «Востокугле», сможет предложить наследникам Босова обменять ее на доли в порту «Вера» и Огоджинском проекте. Планировалось, что порт «Вера» и Огоджа войдут в единый кластер с Эльгинским проектом Альберта Авдоляна, который возглавил Исаев.

Бизнесмен Мишель Литвак стал претендентом на покупку у наследников Дмитрия Босова мирового лидера по добыче и экспорту антрацита — компании «Сибантрацит». Часть этой сделки на сумму до 400 миллионов долларов согласился профинансировать Газпромбанк, но при условии, что Литвак также внесет собственные средства. Аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит», выручка которого в 2019 году составила 125,5 миллиарда рублей, в 80 миллиардов рублей (около 1,1 миллиарда долларов). Однако возможной сделке помешал именно конфликт между наследниками.

Литвак — не единственный претендент на покупку активов Босова. Роман Троценко, который является бенефициаром корпорации AEON, отказался покупать половину Арктической горной компании у наследников до урегулирования их споров со вторым совладельцем компании — Александром Исаевым.

О том как банкротство УК «Востокуголь» могло стать одним из вариантов защиты от претензий Исаева и его новых партнеров на наследство Дмитрия Босова — читайте в материале «Компании» «Роковой опцион».

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