Илья Резник готов отправить в колонию создателей сети детских садов «Маленькая страна» Алину и Олега Будивских

Разбирательства между Ильей Резником и семейством Будивских по поводу использования ими в названии своей сети детских садов «Маленькая страна» словосочетания из песни поэта продолжаются. На данном этапе дело уже является уголовным, а потому Алине и Олегу Будивским грозит лишение свободы.

Дело должен был начать рассматривать Балашихинский городской суд, однако Генеральная прокуратура направила требование об изменении территориальной подсудности. Есть сведения полагать, что с обвиняемыми по делу у судей сложились личные отношения. Так, их неоднократно видели вместе в различных заведениях. При этом данный суд уже рассматривал некоторые дела, связанные с семейством.

Песня «Маленькая страна» была написана Резником давным-давно. Тогда же он предусмотрел возможность использования словосочетания из песни и официально закрепил его за собой. То есть все желающие использовать словосочетание «маленькая страна» должны предварительно получить разрешение у Резника и, конечно же, заплатить ему за это. Случай с Будивскими является не первым, однако именно он стал самым громким и масштабным. Речь идет о сети детских садов, которые были созданы Алиной и Олегом Будивскими. Они не согласовали с поэтом использование словосочетания и открыли 60 детских садов «Маленькая страна».

Изначально Резник хотел лишь получить 180 миллионов рублей. Затем дело приобрело другой окрас, ведь на время судебных разбирательств семейство сменило название сети детских садов, и выиграло суд. Но после этого название «Маленькая страна» вернулось. Конечно же, Резник не может успокоиться, не получив денег. Кроме того, суд был не на его стороне. После этого поэт обращался за консультацией к главе СКР Александру Бастрыкину в надежде, что он поможет публичной персоне добиться справедливости.