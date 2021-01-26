Аблай Мырзахметов и его ночное караоке: колобок коррупции обложит ночные клубы мздой

Коллектив владельцев ночных и игорных клубов собрал гостинец Аблаю Мырзахметову. Тот обещал подумать и проталкивает немыслимый маразм: открытие заведений «с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции».

Аблай Мырзахметов, если наши уважаемые читатели не знают, склонен к гастрономическим излишествам, что и позволяет ему оставаться всегда в форме греческого бога. В платоновском смысле. С наступлением пандемии и карантина, он конечно не бросил своей привычки, но стал как-то стесняться устраивать кутежи. Опять же: не перестал устраивать, а стеснялся устраивать. С этим надо было что-то делать. И «Атамекен» решил ходатайствовать об открытии соответствующих заведений в Алмате.

Мотивация при этом — самая благая. «Устраняет социальную напряженность», «сохраняет рабочие места». При этом речь идет о бильярдных, караоке-барах, ночных клубах и кегельбанах, развлекательных центрах и компьютерных (читай — игорных) клубах. Согласно предоставленных самими Атамекеном данным, и только 13 тысяч предприятий находятся на жестком карантине, а 492 тысячи работают. Причем открыть указанные заведения планируется только в Алмате, что четко не соответствует критериям законности. Но Аблай Мырзахметов всегда интерпретировал законность несколько вольно.

На деле же Аблай Мырзахметов взялся за мзду протащить разблокирование деятельности ночных и игровых клубов, с нелепой и неуместной оговоркой «при строгом соблюдении санитарных и противовирусных норм и правил». Представляете ночной клуб с соблюдением социальной дистанции в масках? А вот Аблай Исабекович Мырзахметов представляет. На само деле он просто представляет сколько денег ему могут отвалить за обход закона. Зрелища наличных он никогда не мог выдержать.

То, что работа этих заведений важна для их работников — понятно. И то, что владельцы, инвестировавшие в кегельбан или ночной клуб тоже несут убытки — понятно. И искренне сочувствую всем праздным Соням Мармеладовым всех ночных клубов. Но открытие этих заведений полностью перечеркивает усилия государства и врачей по сдерживанию распространения КВИ. Особенно это важно на фоне появления все новых мутаций вируса, возможно более опасных. Европа уходит на новые карантины, а в Казахстане Аблаю Мырзахметову зудит открыть дискотеки с бильярдными. Зачем тогда были нужны ограничительные меры, если они перечеркиваются простой жадностью и демагогией Аблая Мырзахметова и его клики из «Атамекена».

Наконец обратите внимание на самого Аблая Мырзахметова и его функционеров во время совещания по открытию ночных клубов. Они находятся друг от друга в пяти метрах и замотаны в маски, что солдаты химической защиты. Значит они все же не считают КВИ пустым звуком. Но охотно откроют самые опасные предприятия из простой жадности. Ради «устранения социальной напряженности» и совсем немного денег, конечно, Аблай Мырзахметов готов на все.