Неприкаянный «Суперджет» имени Мантурова и Чемезова?

Самолеты SSJ100 возвращаются из Ирландии в Россию. Корпорация «Иркут» может выкупить шесть самолетов, на которых летала компания CityJet. Похоже, что в Европе на нашей «новинке» авиапрома поставили крест.

Как сообщает корреспондент УтроNews, корпорация «Иркут» собирается выкупить самолеты Superjet 100 (SSJ100), от которых отказался единственный эксплуатант в Европе — ирландская компания CityJet. Самолеты поставлялись в эту страну в лизинг на 12 лет. Если сделка состоится, российские авиакомпании смогут рассчитывать на госсубсидии. Ради них большинство авиакомпаний с риском для пассажиров и будут принимать «суперджеты»?

В операции по возврате наших самолетов на родину также будет участвовать ВЭБ.РФ, который участвовал и в передаче в 2016-2017 годах наших лайнеров в Ирландию. При этом ВЭБ помогал «Аэрофлоту» выкупать новые «суперджеты» по 2,37 млрд рублей за борт. Спасать «суперсамолеты» бегут по указке главы «Ростеха» Сергея Чемезова и главы Минпромторга Дениса Мантурова?

У CityJet был контракт на поставку 15 лайнеров SSJ100 с опционом еще на 16 штук, но успели ирландцы получить только семь самолетов. Авиакомпания летала на «суперджетах» в интересах других перевозчиков, в частности Brussels Airlines. В 2019 году CityJet фактически разорвала контракт на эксплуатацию SSJ100 из-за сложностей с обслуживанием и дефицитом запчастей, писал «Коммерсант». С европейской экспансией у ОАК не заладилось.

Доделать и пристроить на родине

Суперджеты планируется доработать, восстановив их летную годность. В ОАК накопились уже 59 SSJ100. Их пристроят в авиакомпании группы «Аэрофлот», Red Wings, «Азимут» и, возможно, «Якутия», а раскошелится банк ПСБ.

В Европе от «суперджетов» отказались

Единственным зарубежным коммерческим эксплуатантом SSJ100 остается мексиканская компания Interjet, как писала «Российская газета», в ее парке 22 наших самолета, которые в последние годы в основном простаивали из-за пандемии. За границей спроса на распиаренные «суперджеты» нет, вот и будут их пристраивать подешевке на родине. Вот только кто побеспокоится о безопасных полетах на возвращенных из Европы лайнерах?

«Заколдованный» «Суперджет»

5 мая 2019 года пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. За несколько лет эксплуатации ЧП с самолетами SSJ-100 случались свыше 25 раз! Такую грустную статистику приводит издание Znak.

Авария в Шереметьево

Высокая аварийность – закономерность. Более 70 работников завода в Комсомольске-на-Амуре, участвовавших в сборке SSJ-100, как выяснилось, имели поддельные дипломы о высшем образовании, писала газета «Взгляд».

СМИ сообщали о неполадках в системах кондиционирования и управления воздушным судном, о сбоях выпуска шасси, на проблемы с двигателями, запчастям. Указывали специалисты и на дороговизну обслуживания лайнеров, писал «Коммерсант». Наш лайнер много времени проводил на земле, уступая иностранным конкурентам – Airbus 320/321 и Boeing 737.

«Суперджеты» производят совершенно в иных масштабах, чем планировалось. За 10 лет серийного выпуска было произведено 200 самолетов. Более 30 бортов SSJ одновременно в небе не поднималось. Но продать эти самолеты даже сложнее, чем произвести, считает «Форбс».

Мало того, «российский» самолет так и остался на 70% «иностранным», в смысле комплектующих. Самолет оказался сырым, а его сервис ненадежным. Имидж самолет здорово подпорчен не только за границей, но и в России. О многочисленных исках к компании «Сухой», входящей ОАК, в частности, писала Life. Претензии к «суперджетам» имеют практически все, кто их использовал.

В аэропортах «суперджеты» проводят больше времени, чем в небе

Все равно будут летать?

Но деятели авиапрома во главе с главой Минпромторга Денисом Мантуров и руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым не спешат отказываться от SSJ-100, в которого вбуханы бюджетные миллиарды. Корпорации «Иркут», по всей видимости, тоже «выкрутили руки», чтобы вернула неприкаянные лайнеры из Ирландии. В свое время портал «Авивция21.ру» утверждал, что каждый второй SSJ-100 будет продан за границу.

Именно Чемезов и Мантуров хотели объединить все SSJ-100 под крылом одного авиаперевозчика, что, по мнению некоторых специалистов, может привести к краху отечественное авиастроение. С их подачи правительством РФ приняло решение о создании авиакомпании, которая соберет у себя все самолёты Sukhoy Superjet-100. Об этом писал РБК. А между тем, поговаривают, что Чемезов мечтал получить собственную авиакомпанию.

Главные лоббисты «суперджетов» Мантуров и Чемезов

Кстати, Мантурову приписывают связь с Еленой Юркан, владелицей фирмы «Сервис 007», на счета которой попадают бюджетные деньги за VIP-полеты министра Мантурова. Бизнес-джеты с каютами и душем-SPA Юркан (а набрала она таких подрядов на 3 млрд рублей) заказывает и для мужа — зама Мантурова Виктора Евтухова. Денис Мантуров только за девять месяцев 2019 года предположительно совершил на частных самолетах 57 перелетов, стоимость которых оценивается более чем в 200 млн рублей, писал «Форбс». Только сомнительно, что Мантуров и Чемезов летают на SSJ-100.

«Фокусы» с двигателем

Но самое интересное происходит с двигателями для «суперджетов». Не сумев выбрать хороший зарубежный двигатель для Sukhoi SuperJet, умельцы из Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха» прокричали о создании доморощенного двигателя ПД-8. «Ростех» под этим соусом даже заявил о новом проекте – Sukhoi SuperJet Newт за 120-130 млрд рублей. Первый самолет новой серии хотят продемонстрировать уже к 2023 году. Пол

Пока же «суперджеты» летают на двигателе SaM146 российско-французского производства, далеком от совершенства. Производитель не смог решить проблему с неисправными двигателями самолета. Для авиакомпаний закупали подменные двигатели, которых тоже не хватает. Двигатели производит совместное предприятие «ОДК-Сатурн»и французской фирмы Safran–Powerjet, как сообщали «Ведомости». Двигатель должен отработать 8 тыс. часов до капремонта, но после 2 тыс. часов эксплуатации двигателю требуется ремонт, который длится по 2 месяца и больше. У региональных авиакомпаний из-за неполадок с двигателями сейчас стоит каждый четвертый SSJ100. К тому же мощности Powerjet ограничены: компания может выпускать 60-70 двигателей в год.

Российский турбореактивный двигатель ПД-8 для SSJ New должен пройти сертификацию в 2023 году, сообщил первый заместитель главы «Ростеха» Владимир Артяков в интервью ТАСС. Говорилось, что его можно будет использовать и на новых вертолетах. При этом другой новый двигатель ПД-14 авиаторы ждут уже несколько лет.

При этом АО «ОДК-Авиадвигатель» последние годы испытывает финансовые сложности, как сообщал «Коммерсант». Выручка в 2018 году составила 10,8 млрд. рублей, что на 6% меньше объемов 2017 года (11,4 млрд. рублей). Чистая прибыль снизилась на 47% с 118 млн. рублей в 2017 г. до 62 млн. рублей в 2018 году. В 2018 году на 708% возросла кредиторская задолженность, увеличившись до 16,2 млрд. рублей.

Наша страна израсходовала на SSJ-100 более 7 млрд. долларов бюджетных средств. Вложения пока не оправдали себя. Теперь Мантуров, Чемезов и компания предлагают снова осваивать миллиардные инвестиции. Во имя чего?

utro-news.ru