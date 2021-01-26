Негода знеструмила сотні міст і сел у 12 областях України

Через сніг та пориви вітру на ранок вівторка, 26 січня, знеструмило 269 населених пунктів в 12 областях України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

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“В ночі 26 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Знеструмлення відбулось у наступних областях: Полтавська — 77 населених пунктів, Житомирська — 40, Київська — 37, Львівська — 37, Чернігівська — 24, Вінницька — 13, Черкаська — 13, Дніпропетровська — 8, Волинська — 8, Закарпатська — 6, Кіровоградська — 4 та Херсонська — 2.

“До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, — додається у повідомленні.

Погіршення погодних умов

Раніше в УкрГідрометцентрі проінформували УНН, що днями в Україні знову погіршиться погода: сьогодні, 26 січня, сніг йтиме на заході, дощ з переходом у сніг — у частині інших регіонів, а у наступні два дні, 27-28 січня, така погода пошириться на північні, більшість центральних та південних областей.

Температура значно не падатиме — максимум 6 градусів морозу вночі.