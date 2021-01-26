Экс-мэра Ирпеня будут судить за фиктивный ремонт

Киево-Святошинская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве против бывшего городского головы Ирпеня Владимира Карплюка.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Карплюка будут судить по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса — служебная халатность.

По версии следствия, в июле 2017 года бывший мэр Ирпеня согласовал и подписал акты приемки капитального ремонта дороги на одной из улиц города. Поэтому подрядчику перечислили 2,7 млн гривен бюджетных средств за работу, которая фактически не была выполнена.

Напомним, что Карплюк — фигурант большого количества уголовных дел.

В частности, в феврале 2020 года Офис генпрокурора сообщал о передаче в суд обвинения против Карплюка по делу о растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса).

Он сложил полномочия мэра Ирпеня в 2018 году.

LB.ua