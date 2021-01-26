Рейтинг Зеленского скатился ниже 20%, а его партия опустилась на третье место

Если бы выборы президента Украины проходили в январе 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. При этом за него проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Таковы данные опроса социологической службы КМИС.

На втором месте электоральных предпочтений — Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Далее идут Юлия Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7,5%), Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

В опросе также моделировались ситуации второго тура. Так, в паре Зеленский и Порошенко 30,6% среди всех респондентов поддержали бы Зеленского, а за Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов. В пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% — Порошенко.

Что касается выборов в Верховную Раду Украины, то на первом месте очутилась бы партия «ОПЗЖ», за которую отдали бы свой голос 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте — «Европейская Солидарность», которую поддерживают 11,6% всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором. Третье место делят «Батьківщина» (соответственно, 9,5% и 12,6%) и «Слуга народа» (8,5% и 11,2%).

Отмечается, что (КМИС) провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера 22 января 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,1%.

Отметим, похожие данные продемонстрировала социологическая группа «Рейтинг»: рейтинг Зеленского и его партии снизился вдвое, но за него все равно проголосовали бы на президентских выборах.

Напомним, на парламентских выборах 2019 года партия «Слуга народа» набрала 43,16%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» получила 13,05%, ВО «Батьківщина» – 8,18%, «Европейская Солидарность» – 8,10%, «Голос» – 5,82%.

dumskaya.net