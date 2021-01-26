В США зафиксирован первый случай бразильского штамма коронавируса

В США выявлен первый случай инфицирования типом коронавируса, который впервые был замечен в Бразилии, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что заболел житель Миннесоты. Недавно он был в Бразилии. В начале месяца мужчина почувствовал себя плохо. 9 января он прошел тест на коронавирус. Сейчас он пребывает на карантине.

Высоко трансмиссивный штамм коронавируса P.1, который распространяется в Бразилии в последние недели, стал причиной резкого всплеска заболеваемости в Манаусе (штат Амазонас).

В соответствии с результатами исследования, опубликованном в журнале Science, 76% населения Манауса были заражены коронавирусом. При таких условиях должен возникнуть коллективный иммунитет.

Между тем, есть подозрения, что у штамма P.1 имеются мутации, позволяющие уклоняться от действия иммунной системы.

На данный момент известно о 12 тысячах мутаций. Бразильский штамм — один из трех вариантов вируса, распространение которых вызывает беспокойство. Два других были впервые обнаружены в Великобритании.