У шкірі з ніг до голови: Кім Кардашьян в ефектному міні-платті і плащі

Нещодавно Кім Кардашьян зізналася, що Каньє Вест не поділяє її захоплень з приводу відвертих нарядів, та й сама зірка заявила, що планує переглянути свій стиль. Але як би не старалася Кім, періодично в її гардеробі з’являлись або надто короткі сукні, або прозорі наряди, або просто відверто компрометуючі. Однак після новин про розлучення Каньє і Кім, схоже, у зірки не залишилося причин відмовлятися від улюблених нарядів.

Кім продемонструвала, мабуть, найефектніший образ за останній час. На новому опублікованому знімку зірка відображена в чорному шкіряному міні-платті Versace, поверх якого вона накинула довгий плащ вільного крою зі спущеними плечима. Шкіряний тотал-лук Кім доповнила розкішними човниками Armani, прикрашеними стразами.