«Новый Освенцим»: СМИ Беларуси опубликовали подробности строительства лагеря для протестующих

В Беларуси находит подтверждение информация о строительстве под Слуцком лагеря для оппонентов режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

Издание в частности приводит рассказ участника акций протеста Дмитрия Дмитриева, который был задержан в Минске силовиками в конце лета прошлого года. Он рассказал, что оказался в странном месте, которое очень напоминало концентрационный лагерь, сильно отличаясь от СИЗО или ИВС. В частности, он был огорожен высоким забором с вышками. «Радио Свобода» уточняет, что данное место – бывший ЛТП. Его стали «обустраивать» 10 августа. Внутреннюю охрану свозили со всей территории РБ. В число охранников входили служащие воинских частей и сотрудники исправительных учреждений. Во внешнюю охрану входили военные и милиционеры. Бывший пленник рассказал, что его и других задержанных освободили неожиданно 15 августа, а лагерь за несколько дней был разобран.

В этом же лагере побывал Дмитрий Федорук. Он утверждает, что оказался там 14 августа после нахождения в изоляторе на минской улице Окрестина. По его словам, людей в лагерь привезли ночью. Никто не знал, где они находятся, но видели высокий забор с «колючкой», вышки и слышали лай собак. Задержанных некоторое время держали выстроенными вдоль забора, после чего отвели в душ. Затем боец внутренних войск заявил, что они доставлены в Слуцкую колонию. Однако Дмитрий считает, что в Слуцке такие учреждения отсутствуют.

Федорук заметил, что им запрещали поднимать головы, расселили пленников по баракам, в каждом из которых – около 150 человек. Бараки напоминали казармы. При освобождении люди подписывали бумаги, в которых говорилось, что при следующих задержаниях против них возбудят уголовные дела.

Другой бывший пленник, не назвавший себя, рассказал, что оказался в лагере после задержания 10 августа. Вторя предыдущим рассказчикам, он конкретизировал, что лагерь находится в лесу, далеко от трассы.

«В бараках размещалось примерно по 100 человек, режим был тюремный. За нарушения режима, охрана грозила отправлять обратно на Окрестина. Сейчас страшно вспоминать это место», — сказал он.

С журналистами также связался участник строительства этого места лишения свободы. Он на условиях анонимности переслал журналистам фотоснимки лагеря.

Дмитриев подтвердил их подлинность. Строитель рассказал, что работы выполнял Департамент исполнения наказаний. Решили для этого использовать ЛТП №3 под Слуцком. Там люди находились на лечении. Их в срочном порядке расселили по другим таким же местам.

Персонал лагеря набирали из числа работников других ЛТП и охраны колоний. Строительство велось ускоренными темпами, поделив территорию на квадраты, установив забор и вышки. Пленникам говорили, что строят «новый Освенцим». Планировалось одним лагерем не ограничиваться. Потому строительные бригады набирали достаточно мобильными для использования в разных местах.

Собирались поместить в лагере примерно 2 тысячи заключенных. В лагерь прикомандировали медиков. По сведениям источника, первую партию задержанных доставили 14 августа в 15:00, следующую – около 18:00. Среди доставленных в лагерь было множество избитых. 15 августа задержанных почему-то распустили, а лагерь – срочно разобрали.