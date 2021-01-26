Депутат Борис Пайкин: темная история мошенника и кидалы

Долги структур, близких к депутату Госдумы Борису Пайкину растут как снежный ком, а он на этом фоне анонсирует всё новые и новые амбициозные проекты на миллиарды рублей. Дождутся ли кредиторы возврата средств?

Как передаёт корреспондент http://russiangate.site, компания компания «Евротэк» подала в арбитражный суд Кемеровской области иск о признании банкротом угольной компании «Сибэнергоуголь». Сумма требований составила 302 млн руб.

Компания «Сибэнергоуголь» контролируется через ООО «Ф-Сервис» (а она — через АО «Регион Сервис») известным предпринимателем Сергеем Кучерявенко, близким к действующему депутату Госдумы от ЛДПР Борису Пайкину. Как говорят, настолько близким, что конечным бенефициаром этого бизнеса он и может являться.

Борису Пайкин — человек настолько же предприимчивый, насколько скандальный. При этом эксперты сходятся во мнении, что предприимчивость заключается, в основном, в умении набрать целую гору долгов даже без намёка на то, чтобы в дальнейшем по ним рассчитаться.

Проблемы у «Сибэнергоугля» начались как раз в этом году, с приобретения структурами, близкими к Пайкину. Еще в начале ноября иск о банкротстве «Сибэнергоугля» подал торговый дом «Трак». Несмотря на низкую сумму претензий — всего 1,3 млн рублей, ситуация весьма характерна.

Несмотря на то, что иск был отклонён судом из-за нарушений при его подаче, симптом для Пайкина и его подвижников тревожный. Однако, сам Пайкин, судя по всему, так не считает.

Ведь буквально сегодня появилась информация о том, что «Сибэнергоуголь» планирует к 2021 году построить углеобогатительную фабрику в Кемеровской области с объемом инвестиций 3 млрд руб. Как представляется, это хорошая мина при плохой игре.

Пайкин рассчитывает привлечь в предбанкротное предприятие огромные деньги, чтобы потом кинуть инвесторов? Кто же ему поверит — разве что у него есть крыша на самом верху.

А вот в это поверить можно уже с лёгкостью, ведь Пайкин, депутат и политик со стажем, давно уже якшается с сильными мира сего в поисках поддержки своих сомнительных проектов.

А может и никакого строительства фабрики в Кемеровской области в реальности не планируется? Ведь конторы, которые, как кажется, через Пайкина, контролируют «Сибэнергоуголь», имеют все признаки фиктивности.

Судите сами — в ООО «Ф-Сервис», доля которого в Сибэнергоугле итак находится под обременением, трудится всего один сотрудник. При этом за 2018 год компания не заплатила ни копейки налогов и взносов.



Структура, которой принадлежит «Ф-Сервис» — АО «Регион Сервис» за учредителем, как говорят, близкого товарища Пайкина бизнесмена Сергея Кучерявенко, вызывает еще больше вопросов.

Помимо того, что в ней также трудится всего один сотрудник, компания не имеет вообще никакой прибыли за 2018 год (ноль!), зато имеет убыток в 94 тысячи рублей, а её стоимость на рынке составляет минус 22 тыс. рублей.



Ну ладно не имеет прибыли, но как возможен убыток, если нет никакой выручки? Она не ведёт никакой деятельности?

Это явные признаки фиктивности, смахивающие на прачечную по отмыванию доходов. Доходов тех же инвесторов и кредитных организаций, которые по какой-то нелепой случайности доверились Пайкину и Кучерявенко.

Еще человек по имени Сергей Сергеевич Кучерявенко входил в состав группы строительных компаний «Урбан Групп». Она являлась застройщиком целого ряда жилищных комплексов и Подмосковье.

Ни один из них толком не построив, обанкротилась, оставив ни с чем многочисленных дольщиков. Тот ли это Кучерявенко, что связан с Борисом Пайкиным?

Отметим, что сегодня только подтверждённые долги «Сибэнергоугля» Кучерявенко и Пайкина превышают 100 млн рублей. По текущим долгам открыто сразу 26 производств. Еще порядка 129 млн рублей от неё требуют через суд — и это без учёта дел текущего года.



Под такую вот контору Пайкин планирует привлечь 3 млрд рублей инвестиций? Инвесторы получат «от мёртвого осла уши», как говорил Остап Бендер в произведениях Ильфа и Петрова, но никак не доходы от вложений.

Интересный момент — есть информация, согласно которой доли «Сибэнергоуголя», а теперь и «Ф-Сервиса», заложены в «Газпромбанке» до сентября 2025 года. Напомним, что в прошлом Борис Пайкин возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром социнвест».

Вероятно старые связи в газовом монополисте и позволяют ему держаться на плаву при таких долгах, но их взыскание лишь вопрос времени.

А еще Борис Пайкин позиционирует себя, как большой патриот и ненавистник коррупции, а также (по крайней мере, в прошлом) считался одним из кошёльков чиновничьей верхушки Санкт-Петербурга.

Медиа-рэкет по-пайкински

В частности, его предполагаемый партнёр и близкий товарищ Сергей Кучерявенко выступает собственником «Компании Антарес», которая вместе с Максимом Левченко (еще один вероятный сподвижник Пайкина) является учредителем «Форт Групп Медиа» — подразделения инвестиционной компании Fort Group.

Последняя управляет бизнес-центром и 15 ТРК в Москве и Санкт-Петербурге, что в своё время позволило Левченко и Пайкину попасть в рейтинг «королей российской недвижимости» журнала Forbes 2018 года.

Так вот, через структуры «Форт Групп Медиа» Пайкин вместе с Кучерявенко в своё время владели такими петербургскими изданиями, как «Фонтанка» и «Деловой Петербург», которых подозревали в информационном «мочилове» неугодных конкурентов. При том, что конечные бенефециары той же «Фонтанки», как говорят, скрываются в офшорах. Очень патриотично.

Возвращаясь к теме петербургских чиновников, Любовь Совершаева, до недавнего времени бывшая вице-губернатором Санкт-Петербурга с конца 2015 года владела около 20% компании «Издательство бизнес пресс», получившей 31 декабря 2015 года контроль над 80% газеты «Деловой Петербург».

У Бориса Пайкина нет денег или совести?

Еще 60% якобы было у Бориса Пайкина и 20% у Максима Левченко из Fort Group, а 20% — оставались у шведского холдинга Bonnier, основавшего газету почти 25 лет назад.

Говорят, что после приобретения Пайкиным и Левченко долей в компании эта фирма сразу заимела иностранные активы в виде фирм на Кипре и в Англии Fort Group Limited и UK Fort Group Limited. Ну а что, российским депутатам вроде Пайкина не привыкать иметь дело с офшорами.

Среди других бенефициаров Fort Group называли и бывшего заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева, с которым Пайкин, вероятно, познакомился в период работы в структуре газового монополиста.

Голубев же считается одним из неофициальных партнёров Пайкина в его нынешних бизнес-делах, а также одни из бенефициаров упомянутых информационных изданий. Более того, по слухам Пайкин — одна из «крыш» Голубева в Госдуме уже сегодня

По слухам, и «Деловой Петербург», и «Фонтанка» якобы занимались позитивным пиаром Совершаевой и связанных с ней чиновников, многие из которых являются бенефециарами разных компаний.

«Жертвами» информационных атак могли стать «Агентство Траффик», «Группа ИНО», ИА «РиалВеб» и множество других. Кроме того, есть непроверенная информация, что та же Фонтанка могла обслуживать интересы барсуковской ОПГ. Если это правда — то куда уж дальше?

Сегодня «Форт Групп Медиа» и АО «Компания Антарес» Сергея Кучерявенко также похожи на компании-прокладки по выводу средств. В «Форт Групп Медиа» работает всего один сотрудник, а её рыночная стоимость, по уже заведённой Пайкиным и Кучерявенко традиции, равняется нулю.



Точно такая же ситуация с «Компанией Антарес», которая каким-то образом умудрилась заиметь прибыль, не имея никакой выручки при нулевой стоимости активов. И все эти данные находятся в открытом доступе — работая под прикрытием депутата Госдумы, дельцы ничего не боятся?



Другая интересная история связана с футбольным клубом «Тосно», конечным бенефициаром которого называют Бориса Пайкина. Якобы, тот использует спорт для продвижения своих коммерческих проектов, а также для реализации схем по отмыванию и выводу денег за рубеж.

ФК «Тосно» создали на базе большого клуба «Руан», представлявшего одноименную компанию ООО «Корпорация РУАН» — крупнейшего игрока петербургского рынка рекламы, принадлежавшего братьям Игорю и Вячеславу Ананских.

Компанию не раз подозревали в участии в офшорных схемах: говорили, что у «Руану» принадлежит актив ООО «КС-Принт», который, в свою очередь, записан на офшор Westquality Inc. Через который, якобы, проходили сомнительные финансовые операции.

Очень похоже, что нынешний Тосно остался в схеме и действует уже не только в интересах Ананских, но и Бориса Пайкина, который может представлять интересы братьев в Госдуме.

А владеет ФК «Тосно» Пайкин, как представляется, через ту же Fort Group. Как только клуб попал под крыло э той корпорации, Борис Пайкин пообещал, что для клуба будет построен собственный стадион в районе Кудрово.

«Форт Групп» действительно подала заявку на возведение спортивного сооружения, однако в смете вдобавок фигурировал план строительства микрорайона с жилыми и коммерческими зданиями. Впрочем, подвох был всем очевиден, и администрация Санкт-Петербурга дала добро на возведение только стадиона — видимо, Пайкин всё же не всесилен.

Перца этой истории с использованием спорта в личных коммерческих целях придают проблемы с выплатой зарплаты игрокам «Тосно». Еще в 2018 году проходила информация, что перед футболистами не выполняются финансовые обязательства аж с 2017 года.

Это при том, что развитие клуба и финансовая помощь была обещана Пайкиным во время его предвыборной кампании в текущий состав российского парламента.

В результате многие игроки вынуждены были оказаться в статусе свободных агентов. Многие подписали контракты с Динамо на минимальных условиях, а остальную часть зарплаты Пайкин обязался покрыть самостоятельно. Однако, как говорят, воз и ныне там.

Если уж Пайкин не в состоянии заплатить даже такие небольшие, по меркам приписываемого ему бизнеса, деньги футболистам, то кредиторы его организаций уж точно получат кукиш — кого бы он не пытался «завести» в свои проекты. Вопрос — сколько будут терпеть во власти и бизнесе человека, который так явно не исполняет своих обязательств?