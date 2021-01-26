Опасные самолеты и смертельные полеты «Южных авиалиний»: СМИ провели расследование

Специальный рейс Одесса-Донецк 13.02.2013 года на самолете АН 24 авиакомпании «Южные авиалинии» стал смертельным для пяти футбольных болельщиков.

Последствия этого трагического авиарейса и многочисленные судебные тяжбы подтолкнули редакцию к расследованию.

После авиационной аварии в аэропорту им. Сергея Прокофьева владельцу и директору авиакомпании «Южные авиалинии» Юрию Молоду удалось избежать ответственности, но начавшиеся суды продолжаются до сих пор.

В январе 2021 года профильные СМИ сообщили об авиационном происшествии в Республике Мали, где критически жёсткую посадку произвёл самолёт Ан-74 под регистрационным номером ST-GFF, принадлежащий авиакомпании «GREEN FLAG» из Республики Судан. Этот январский полет также мог стать последним для членов экипажа и местных жителей. Показательно, что экипаж суданского самолета состоял из граждан Украины, не имевших допуска к полётам. Они были рекрутированы Молодом.

В авиационном мире хорошо известно, что самолёты авиакомпании «GREEN FLAG» под управлением граждан Украины давно используются спецслужбами и Министерством обороны Республики Судан в зонах военных конфликтов. Важно при этом не забывать, что и сам Судан – это страна, находящаяся под международными санкциями как спонсор международного терроризма. Но Юрий Молод неоднократно организовывал, финансировал и контролировал техническое обслуживание и ремонт в Украине самолётов и двигателей суданской авиакомпании «GREEN FLAG».

Техническое обслуживание в Одессе проходил, в том числе, и упомянутый выше Ан-74 ST-GFF.

В настоящее время в Одессе находится суданский самолет Ан-74 ST-BDT, прибывший в Украину в декабре 2020 года. Нет никаких сведений, на основаниях каких разрешений в Украину прибыл этот суданский самолёт. Но то, что этот борт сейчас находится в Одессе просто удивительно, поскольку он вне зоны таможенного и пограничного контроля, на стоянке ГП «Одесский авиазавод» концерна «Укроборонпром». Интересно, знает ли руководство «Укроборонпрома» об этом? Ведь нахождение иностранных самолетов вне зоны таможенного контроля категорически запрещено.

На территорию Украины каким-то образом был перемещен неисправный и не допущенный к полётам самолёт якобы принадлежащий компании «Wallpoint Overseas L.P.» и отдан на техническое обслуживание своей украинской компании «БСА Інжинірінг». В последующем борт совершил несколько незаконных операций с его перепродажей другим компаниям. По факту этих правоотношений на данный момент в правоохранительных органах возбужденно несколько уголовных производств.

До декабря 2020 г. все суданские и ангольские самолеты по линии группировки Молода прилетали в Украину без разрешений госслужбы экспортного контроля Украины. Если ознакомиться с информацией Госэкспортконтроля Украины, пересечение границы суданскими и ангольскими военными самолётами осуществлялось без их согласования и без разрешения.

Сотни документов и писем по теме показывают, что Юрий Молод неоднократно организовывал, финансировал и контролировал техническое обслуживание в Украине военных самолётов Ан-72 и ремонт двигателей принадлежащих Министерству обороны Республики Ангола, которые ввозились в Украину под видом гражданских.

Техническое обслуживание этих самолетов и осуществлялось контролируемой Молодом украинской компанией, не имеющей допуска на выполнение работ на военных самолётах такого типа. Пилотирование самолётов при прилёте в Украину и вылете из Украины осуществлялось гражданами Украины, не имеющими допуска к полётам на таком типе самолётов, что представляло и представляет угрозу для гражданского населения.

Молод всегда имел связи среди сильных мира. Его умение договариваться с оппонентами проявилось, как отмечают знающие люди, ещё в «лихие» 90-е. Правда, часть этих знающих людей сейчас охотно сотрудничает со следствием в надежде выкрутиться с минимальными потерями из сомнительных.

Обслуживание Молодом и его группировкой военных самолетов и самолетов стран, находящихся под международными санкциями, говорит не только о сложном прошлом, но и непростом настоящем одесского авиационного предпринимателя.

Молод в своей деятельности использует сеть подконтрольных ему компаний (как украинских, так и оффшорных), предлагая сотрудничество самым нерукопожатным режимам.

Господин Молод является 100% владельцем компаний «Transavia Air Limited» (Великобритания) 100%, Jerefy limited (Кипр) 100%, ООО «БСА Інжинірінг» (Украина) , 100%, контролирует через племянника ООД «Карго Лизинг» (Болгария),55% партнер и контролёр компании «Wallpoint Overseas L.P.» ( Шотландия).

Гражданин Молод подозревается в реализации с помощью подконтрольных компаний незаконных проектов, связанных с использованием самолётов, сменой их статуса с военного на гражданский, техническим обслуживанием с уходом от налогообложений и уплат таможенных сборов.

Стоит отметить, что Молод имеет достаточно большую власть и влияние. Однако радует, что в последнее время многочисленные его просьбы о помощи пугают чиновников, офицеров силовых ведомств и сотрудников самых разных организаций, которые до недавнего времени были «броней», как оценивает своих «бывших друзей» Юрий. Жизнь всё расставляет по своим местам.

В процессе специального расследования возник ряд вопросов, ответы на которые лягут в основу продолжения, которое последует вскоре:

1. Знают ли владельцы аэропорта Одесса о том, что находящаяся на их территории компания давно и активно сотрудничает с вооруженными силами стран, одна из которых только в декабре под занавес президенства Трампа, исключена из американского списка государств-спонсоров терроризма?

2. Смогут ли следователи разных ведомств разобраться в классификации гражданских и военных воздушных судов, а так же авиадвигателей, которые без государственного контроля втаскивают на территорию Украины компании Юрия Молода?

3. Покажет ли украинская власть свою силу и компетентность в борьбе с коррупционными проявлениями в авиационной отрасли?

4. Как отреагируют офис Генерального прокурора и СБУ на существование преступных схем в сфере авиационных перевозок и технического обслуживания?

obozrevatel.com